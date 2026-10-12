КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря — одна пролетела более 910 км
Киев • УНН
Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Одна из них пролетела более 910 км, ущерба не зафиксировано.
Северная Корея утром в понедельник, 12 октября, запустила несколько баллистических ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщает Министерство обороны Японии, пишет УНН.
Сегодня около 9 часов Северная Корея запустила из внутренних районов страны как минимум две баллистические ракеты в северо-восточном и восточном направлениях. Согласно предварительным оценкам, они упали вблизи восточного побережья Северной Кореи и в Японском море. В настоящее время не подтверждено, что ракеты достигли территории Японии или ее исключительной экономической зоны (ИЭЗ)
Что касается второй ракеты, в частности возможности ее полета по нестандартной траектории, Япония, США и Южная Корея в настоящее время проводят детальный анализ в тесной координации.
Отмечается, что первую ракету запустили примерно в 9:19. Она достигла максимальной высоты около 20 км и пролетела примерно 220 км.
Вторую ракету запустили примерно в 9:36. Она достигла максимальной высоты около 70 км и пролетела более 910 км.
Правительство Японии передало соответствующую информацию самолетам и судам, находящимся поблизости. По состоянию на данный момент сообщений о причиненном ущербе или других последствиях не поступало.
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