КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря — одна пролетела более 910 км

Северная Корея утром в понедельник, 12 октября, запустила несколько баллистических ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщает Министерство обороны Японии, пишет УНН.

Сегодня около 9 часов Северная Корея запустила из внутренних районов страны как минимум две баллистические ракеты в северо-восточном и восточном направлениях. Согласно предварительным оценкам, они упали вблизи восточного побережья Северной Кореи и в Японском море. В настоящее время не подтверждено, что ракеты достигли территории Японии или ее исключительной экономической зоны (ИЭЗ) - говорится в сообщении.

Что касается второй ракеты, в частности возможности ее полета по нестандартной траектории, Япония, США и Южная Корея в настоящее время проводят детальный анализ в тесной координации.

Отмечается, что первую ракету запустили примерно в 9:19. Она достигла максимальной высоты около 20 км и пролетела примерно 220 км.

Вторую ракету запустили примерно в 9:36. Она достигла максимальной высоты около 70 км и пролетела более 910 км.

Правительство Японии передало соответствующую информацию самолетам и судам, находящимся поблизости. По состоянию на данный момент сообщений о причиненном ущербе или других последствиях не поступало.

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