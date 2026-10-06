КНДР пригрозила Южной Корее жесткими мерами из-за обвинений в "инциденте с миной"

Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon

Во вторник Министерство иностранных дел Северной Кореи отвергло обвинения со стороны Южной Кореи в связи со взрывом мины на границе и пригрозило соседу «немедленными и мощными контрмерами» в случае любого нарушения своей территории, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что это заявление прозвучало на следующий день после того, как Южная Корея сообщила: совместное расследование с Командованием ООН и научный анализ подтвердили, что двое ее военнослужащих получили серьезные ранения в результате подрыва на противопехотной мине, установленной Северной Кореей в демилитаризованной зоне.

В сообщении, опубликованном государственным информационным агентством KCNA, министерство назвало расследование Южной Кореей инцидента, произошедшего 21 сентября, «заранее спланированным фарсом», целью которого было связать событие с Северной Кореей и оправдать дипломатические и военные меры против Пхеньяна.

Ведомство назвало выводы расследования «серьезной провокацией» и нарушением суверенитета Северной Кореи, пообещав, что Пхеньян будет реализовывать свои суверенные права «более решительно и смело» для обеспечения безопасности границы.

«Если сапог или искра со стороны Республики Корея пересекут границу хотя бы на миллиметр и нарушат нашу территорию, пограничные войска КНДР примут немедленные и мощные контрмеры», — добавили в министерстве.

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В своем заявлении министерство использовало официальные аббревиатуры названий Южной и Северной Кореи.

Министерство заявило, что не будет учитывать операции Южной Кореи по разминированию, предупредив, что в случае повторения подобного инцидента на южной стороне вся ответственность ляжет исключительно на Сеул.

По данным Сеула, в этом году Северная Корея привлекла до 7000 рабочих для установки мин и возведения ограждений в рамках работ по усилению пограничных укреплений.

Военное командование Южной Кореи также потребовало от Пхеньяна извинений и уборки мин, которые, по утверждению Сеула, были установлены с нарушением условий перемирия времен Корейской войны, одновременно начав собственные работы по разминированию в этом районе.

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Последнее заявление Пхеньяна стало продолжением комментариев, сделанных в пятницу Ким Ё Чжон — влиятельной сестрой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которая также отвергла требование Сеула об извинениях. Две Кореи формально остаются в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов завершилась перемирием, а не мирным договором.

Северная Корея игнорирует предложения Южной Кореи о диалоге с тех пор, как в 2023 году объявила Юг «враждебным» государством.