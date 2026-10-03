Северная Корея сообщила об использовании искусственного интеллекта во время испытания ракеты
Киев • УНН
Пхеньян заявил об испытании ракеты средней дальности, способной менять траекторию на малой высоте. Сеул сообщил о полёте на 700 км.
Северная Корея в субботу, 3 октября, заявила, что испытала стратегическую ракету средней дальности, в которой используется искусственный интеллект. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
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За несколько часов до этого Сеул сообщил, что Пхеньян запустил баллистическую ракету, которая пролетела более 700 километров.
Влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что запущенная в субботу утром ракета — «стратегическая ракета средней дальности».
По ее утверждению, ракета «способна изменять траекторию полета на небольшой высоте, и в нее был интегрирован искусственный интеллект». Однако более подробных объяснений относительно использования искусственного интеллекта она не предоставила.
Ким Ё Чжон объяснила, что это означает, что от удара ракеты «невозможно уклониться». Она также утверждала, что, по мнению Ким Чен Ына, «ни одна страна мира не сможет получить доступ к такой технологии как минимум в течение нескольких лет».
В прошлом месяце Ким Чен Ын заявил о необходимости повысить «уровень искусственного интеллекта» в системах вооружения страны.
Запуск ракеты состоялся через несколько дней после того, как южнокорейские военные потребовали от Пхеньяна извинений за взрыв в демилитаризованной зоне, в результате которого были ранены трое южнокорейских военнослужащих. Они возложили ответственность за взрыв на Северную Корею.
В пятницу Пхеньян отверг ответственность за взрыв, произошедший в прошлом месяце, и назвал Южную Корею «презренной», тем самым выразив пренебрежение к усилиям гражданского руководства Сеула по восстановлению диалога.
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря20.09.26, 13:56 • 12551 просмотр