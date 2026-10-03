Северная Корея сообщила об использовании искусственного интеллекта во время испытания ракеты

$44.8350.70
ukenru
17:17 • 4476 просмотра
Зеленский заявил, что FP-9, способная поражать москву, должна быть готова этой осенью
3 октября, 10:00 • 33363 просмотра
"Не означает, что проблемы нет": Марченко после заявления ЕС объяснил, где в бюджете не хватает средств
3 октября, 08:31 • 37489 просмотра
Запуск FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, производящих баллистические ракеты - NYT
3 октября, 04:16 • 48014 просмотра
Россия атаковала Северный мост в Киеве — Кличко сообщил о попаданииVideo
3 октября, 04:05 • 36846 просмотра
Россия заблокировала эвакуацию гражданских из оккупированных Олешек и отвергла предложения Украины — Лубинец
3 октября, 03:15 • 36268 просмотра
Исторический перехват — украинский Mirage впервые сбил российскую «Бандероль» огнём из пушкиPhoto
3 октября, 02:17 • 31982 просмотра
Орбана подозревают в личном приказе задержать украинских инкассаторов — дело впервые может дойти до экс-премьера
3 октября, 01:38 • 22236 просмотра
До 80 проколов и движение после подрыва на мине — как еще усилили украинский военный квадроциклPhoto
3 октября, 00:56 • 17187 просмотра
США не запретят экспорт дизельного топлива в Европу — утверждает Урсула фон дер Ляйен
3 октября, 00:18 • 15302 просмотра
РФ запугивает Европу угрозами из-за Калининграда, чтобы посеять панику и ослабить поддержку Украины — Кубилюс
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
67%
758мм
Популярные новости
Лига наций: анонс матча Украина-ВенгрияPhoto3 октября, 09:20 • 15852 просмотра
Роналду спровоцировал новый виток спора вокруг сборной Португалии "лайком" в InstagramVideo3 октября, 10:47 • 20426 просмотра
В Молдове зафиксировали шесть пролётов в воздушном пространстве страны - три ракеты и два дрона "взорвались на земле"3 октября, 10:57 • 15612 просмотра
Извержение Анак-Кракатау изменило карту: возле вулкана образовались два новых острова12:31 • 8802 просмотра
Украинские дальнобойные «санкции» сработали в Самарском и Брянском регионах РФ — ЗеленскийVideo15:41 • 11699 просмотра
публикации
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 72764 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 82161 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 70316 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 93050 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
1 октября, 12:29 • 68877 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Ким Чен Ын
Кириакос Мицотакис
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Израиль
Иран
Реклама
УНН Lite
Роналду спровоцировал новый виток спора вокруг сборной Португалии "лайком" в InstagramVideo3 октября, 10:47 • 20583 просмотра
На Гавайях обрушилась в океан известная полутысячелетняя морская арка ХолейVideo3 октября, 06:25 • 36888 просмотра
Брюс Уиллис появился на редком фото с дочерью на фоне борьбы с деменциейPhoto3 октября, 01:06 • 37130 просмотра
Руби Роуз рассказала, как в 15 лет её обвинили в убийстве 4-летнего ребёнка3 октября, 00:06 • 34197 просмотра
Майкл Дуглас после 40 лет отрицаний признался в тайном романе с Кэтлин ТёрнерPhoto2 октября, 23:06 • 36695 просмотра
Актуальное
The New York Times
Социальная сеть
Financial Times
ATACMS
Хранитель

Северная Корея сообщила об использовании искусственного интеллекта во время испытания ракеты

Киев • УНН

 • 1986 просмотра

Пхеньян заявил об испытании ракеты средней дальности, способной менять траекторию на малой высоте. Сеул сообщил о полёте на 700 км.

Северная Корея сообщила об использовании искусственного интеллекта во время испытания ракеты

Северная Корея в субботу, 3 октября, заявила, что испытала стратегическую ракету средней дальности, в которой используется искусственный интеллект. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Подробности

За несколько часов до этого Сеул сообщил, что Пхеньян запустил баллистическую ракету, которая пролетела более 700 километров.

Влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что запущенная в субботу утром ракета — «стратегическая ракета средней дальности».

По ее утверждению, ракета «способна изменять траекторию полета на небольшой высоте, и в нее был интегрирован искусственный интеллект». Однако более подробных объяснений относительно использования искусственного интеллекта она не предоставила.

Ким Ё Чжон объяснила, что это означает, что от удара ракеты «невозможно уклониться». Она также утверждала, что, по мнению Ким Чен Ына, «ни одна страна мира не сможет получить доступ к такой технологии как минимум в течение нескольких лет».

В прошлом месяце Ким Чен Ын заявил о необходимости повысить «уровень искусственного интеллекта» в системах вооружения страны.

Запуск ракеты состоялся через несколько дней после того, как южнокорейские военные потребовали от Пхеньяна извинений за взрыв в демилитаризованной зоне, в результате которого были ранены трое южнокорейских военнослужащих. Они возложили ответственность за взрыв на Северную Корею.

В пятницу Пхеньян отверг ответственность за взрыв, произошедший в прошлом месяце, и назвал Южную Корею «презренной», тем самым выразив пренебрежение к усилиям гражданского руководства Сеула по восстановлению диалога.

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря20.09.26, 13:56 • 12551 просмотр

Ольга Розгон

Новости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Ядерное оружие
Ким Чен Ын
Сеул
Пхеньян
Северная Корея
Южная Корея