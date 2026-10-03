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Північна Корея повідомила про використання штучного інтелекту під час випробування ракети

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Пхеньян заявив про випробування ракети середньої дальності, здатної змінювати траєкторію на малій висоті. Сеул повідомив про політ на 700 км.

Північна Корея повідомила про використання штучного інтелекту під час випробування ракети

Північна Корея в суботу, 3 жовтня, заявила, що випробувала стратегічну ракету середньої дальності, у якій використовується штучний інтелект. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

За кілька годин до цього Сеул повідомив, що Пхеньян запустив балістичну ракету, яка пролетіла понад 700 кілометрів.

Впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чжон заявила, що запущена в суботу вранці ракета — "стратегічна ракета середньої дальності".

За її твердженням, ракета "здатна змінювати траєкторію польоту на невеликій висоті, і в неї було інтегровано штучний інтелект". Однак детальніших пояснень щодо використання штучного інтелекту вона не надала.

Кім Йо Чжон пояснила, що це означає, що від удару ракети "неможливо ухилитися". Вона також стверджувала, що, на думку Кім Чен Ина, "жодна країна світу не зможе отримати доступ до такої технології щонайменше протягом кількох років".

Минулого місяця Кім Чен Ин заявив про необхідність підвищити "рівень штучного інтелекту" в системах озброєння країни.

Запуск ракети відбувся через кілька днів після того, як південнокорейські військові зажадали від Пхеньяна вибачень за вибух у демілітаризованій зоні, внаслідок якого були поранені троє південнокорейських військовослужбовців. Вони поклали відповідальність за вибух на Північну Корею.

У п’ятницю Пхеньян відкинув відповідальність за вибух, що стався минулого місяця, і назвав Південну Корею "презирливою", тим самим висловивши зневагу до зусиль цивільного керівництва Сеула щодо відновлення діалогу.

Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря20.09.26, 13:56 • 12550 переглядiв

Ольга Розгон

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ШІ (штучний інтелект)
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Кім Чен Ин
Сеул
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея