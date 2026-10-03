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Виверження Анак-Кракатау змінило карту: біля вулкана утворилися два нові острови

Київ • УНН

 • 2026 перегляди

Після вересневого виверження біля Анак-Кракатау утворилися два нові острови, а площа вулканічного острова зросла на 32,8 гектара. Виверження спричинило перебої майже 3 тисяч рейсів.

Виверження Анак-Кракатау змінило карту: біля вулкана утворилися два нові острови

Після потужного виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії поблизу нього утворилися два нові острівоподібні масиви суші. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані індонезійських геологічних служб та супутникові спостереження.

Крім того, площа самого вулканічного острова збільшилася приблизно на 33 гектари.

Деталі

Нові ділянки суші виявили на супутникових знімках після потужної фази виверження Анак-Кракатау, яка тривала з 4 до 6 вересня. Один із нових островів розташований приблизно за 760 метрів на північний захід від вулкана, другий — орієнтовно за 495 метрів на південний схід. Їхню появу також підтвердили спостереження моряків.

Фахівці поки що не встановили точний механізм утворення нових ділянок суші. За однією з версій, вони могли сформуватися внаслідок підводного виверження, коли лава та інші вулканічні матеріали накопичувалися на морському дні, доки не піднялися над поверхнею води. Також не виключається, що нові утворення складаються з попелу, уламків породи та інших продуктів виверження.

Геологи зазначають, що поки зарано говорити, чи залишаться нові острови постійними. Якщо вони переважно складаються з пухкого вулканічного матеріалу, їх можуть досить швидко зруйнувати хвилі та ерозія. Якщо ж основою є застигла лава, нові ділянки суші можуть зберегтися.

Після вересневого виверження змінилася й берегова лінія самого Анак-Кракатау. За оцінками індонезійських фахівців, площа острова збільшилася приблизно на 32,8 гектара — до близько 341,5 гектара. Під час активної фази вулкан викидав великі обсяги попелу та лави, а попеловий стовп підіймався приблизно на 15 кілометрів.

Виверження також призвело до серйозних перебоїв в авіасполученні. Загалом були скасовані, затримані або перенаправлені майже 3 тисячі рейсів, а наслідки відчули понад 340 тисяч пасажирів. Тимчасово припиняли роботу вісім аеропортів, зокрема у районі Джакарти. Згодом активність вулкана почала знижуватися, у зв'язку з чим рівень небезпеки зменшили з третього до другого. Водночас мешканцям і туристам заборонено наближатися до основного кратера ближче ніж на два кілометри.

Довідково

Анак-Кракатау розташований у Зондській протоці між островами Ява та Суматра і є одним із найактивніших вулканів Індонезії.

Сам Анак-Кракатау, назва якого перекладається як "Дитя Кракатау", почав формуватися наприкінці 1920-х років у кальдері, що залишилася після катастрофічного виверження вулкана Кракатау 1883 року.

У грудні 2018 року обвал значної частини його схилу спричинив цунамі у Зондській протоці. Тоді загинули понад 400 людей.

В Індонезії прокинувся вулкан Анак-Кракатау: зупинено роботу аеропорту Джакарти06.09.26, 07:31 • 10356 переглядiв

Олександра Василенко

СвітПогода та довкілля
Виверження вулкана
Індонезія
Джакарта