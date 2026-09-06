В Індонезії прокинувся вулкан Анак-Кракатау: зупинен роботу аеропорту Джакарти

$44.7351.94
ukenru
5 вересня, 22:37 • 28257 перегляди
"Київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів": путін "відверто" поговорив з Віткоффом і Кушнером
5 вересня, 20:15 • 31858 перегляди
Ворог повторно атакував Запоріжжя: багато постраждалих, спалахнули пожежіVideo
Ексклюзив
5 вересня, 18:53 • 21333 перегляди
Дощі затримаються в Україні щ на один день, температура може знизитись до +19°
5 вересня, 16:42 • 22434 перегляди
Максимум на 180 днів - в Україні продовжили строки розрахунків для експортерів агропродукції через атаки рф
5 вересня, 09:39 • 31691 перегляди
"Загроз дипломатії немає": Зеленський анонсував корегування операції щодо російського повітряного простору наступного тижня
5 вересня, 08:59 • 27746 перегляди
росія вночі вперше за довгий час ударила по аеропортах Києва й Борисполя - ЗеленськийPhoto
5 вересня, 08:16 • 22544 перегляди
Після тривалого блекауту: МАГАТЕ заявило про перемир'я для ремонту лінії до окупованої ЗАЕСPhoto
5 вересня, 07:33 • 21243 перегляди
У кремлі не чекають прориву від нових переговорів зі США - Bloomberg
5 вересня, 07:18 • 19058 перегляди
Українці дедалі частіше залишають Польщу та переїжджають до Чехії
5 вересня, 05:59 • 16393 перегляди
росія атакувала Україну балістикою та 167 дронами - скільки збили і де є влучанняPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
4.2м/с
66%
748мм
Популярнi новини
Переговори путіна з Віткоффом і Кушнером завершені: тривали понад три годиниPhotoVideo5 вересня, 20:31 • 11919 перегляди
Два пілоти загинули у результаті катастрофи F-4 Phantom на авіашоу в Греції5 вересня, 20:42 • 4056 перегляди
Магучіх стала другою у фіналі "Діамантової ліги" в Брюсселі5 вересня, 20:59 • 5518 перегляди
Тепер кдб і гру чекатимуть українські дрони у своїх офісах - єврокомісарPhoto01:20 • 11191 перегляди
У партії Ле Пен погрожують припинити допомогу Франції Києву після перемоги на виборах01:55 • 7246 перегляди
Публікації
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 63274 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 71312 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 60496 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 55202 перегляди
Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разуPhoto4 вересня, 10:21 • 62944 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марін Ле Пен
Емманюель Макрон
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 25782 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 24774 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 36446 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 55340 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 51383 перегляди
Актуальне
Ка-50
Ракетний комплекс "Панцир"
The Guardian
Bild
The Times

В Індонезії прокинувся вулкан Анак-Кракатау: зупинен роботу аеропорту Джакарти

Київ • УНН

 • 1990 перегляди

Через вулканічний попіл скасували або затримали 209 рейсів, постраждали 22,7 тисячі пасажирів. Загрози цунамі немає.

В Індонезії прокинувся вулкан Анак-Кракатау: зупинен роботу аеропорту Джакарти

Виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії призвело в неділю, 6 вересня, до припинення роботи міжнародного аеропорту Сукарно-Хатта в Джакарті. Про це повідомляє УНН із посиланням на Jakarta Post.

Деталі

Зазначається, що через вулканічний попіл було затримано 209 авіарейсів, включаючи міжнародні, та 22,7 тисячі пасажирів.

Вулканічна активність продовжується з п'ятниці. Супутникові спостереження зафіксували дві хмари попелу: одна піднялася приблизно до 6 км, друга - майже до 15 км. Попіл поширився над рядом районів Яви та Суматри і досяг околиць Джакарти. Влада рекомендувала населенню обмежити перебування на відкритому повітрі та використовувати захисні маски

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що у районах, розташованих ближче до вулкана, скасовано заняття у школах та тимчасово заборонено вихід рибалок у море. Повідомлень про загиблих чи постраждалих немає, евакуація населення не оголошувалась. Влада заявляє, що безпосередньої загрози цунамі на даний момент немає.

Довідково

Анак-Кракатау розташований у Зондській протоці між Явою та Суматрою та сформувався на місці вулкана Кракатау, зруйнованого катастрофічним виверженням 1883 року. У грудні 2018 року обвалення частини Анак-Кракатау викликало цунамі, жертвами якого стали понад 400 людей.

Нагадаємо

Нинішній Ель-Ніньйо може стати найсильнішим з початку спостережень чотири десятиліття тому. Про це попередила кліматична агенція ООН.

В Індонезії пожежа біля вулкана Бромо знищила 550 гектарів10.08.26, 15:30 • 3371 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СвітПодіїПогода та довкілля
Школа
Евакуація
Виверження вулкана
Організація Об'єднаних Націй
Індонезія
Джакарта