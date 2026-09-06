В Індонезії прокинувся вулкан Анак-Кракатау: зупинен роботу аеропорту Джакарти
Київ • УНН
Через вулканічний попіл скасували або затримали 209 рейсів, постраждали 22,7 тисячі пасажирів. Загрози цунамі немає.
Виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії призвело в неділю, 6 вересня, до припинення роботи міжнародного аеропорту Сукарно-Хатта в Джакарті. Про це повідомляє УНН із посиланням на Jakarta Post.
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Зазначається, що через вулканічний попіл було затримано 209 авіарейсів, включаючи міжнародні, та 22,7 тисячі пасажирів.
Вулканічна активність продовжується з п'ятниці. Супутникові спостереження зафіксували дві хмари попелу: одна піднялася приблизно до 6 км, друга - майже до 15 км. Попіл поширився над рядом районів Яви та Суматри і досяг околиць Джакарти. Влада рекомендувала населенню обмежити перебування на відкритому повітрі та використовувати захисні маски
Вказується, що у районах, розташованих ближче до вулкана, скасовано заняття у школах та тимчасово заборонено вихід рибалок у море. Повідомлень про загиблих чи постраждалих немає, евакуація населення не оголошувалась. Влада заявляє, що безпосередньої загрози цунамі на даний момент немає.
Довідково
Анак-Кракатау розташований у Зондській протоці між Явою та Суматрою та сформувався на місці вулкана Кракатау, зруйнованого катастрофічним виверженням 1883 року. У грудні 2018 року обвалення частини Анак-Кракатау викликало цунамі, жертвами якого стали понад 400 людей.
Нагадаємо
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