В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау: приостановлена работа аэропорта Джакарты
Киев • УНН
Из-за вулканического пепла отменили или задержали 209 рейсов, пострадали 22,7 тысячи пассажиров. Угрозы цунами нет.
Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело в воскресенье, 6 сентября, к прекращению работы международного аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Jakarta Post.
Детали
Отмечается, что из-за вулканического пепла были задержаны 209 авиарейсов, включая международные, и 22,7 тысячи пассажиров.
Вулканическая активность продолжается с пятницы. Спутниковые наблюдения зафиксировали два облака пепла: одно поднялось примерно до 6 км, второе — почти до 15 км. Пепел распространился над рядом районов Явы и Суматры и достиг окрестностей Джакарты. Власти рекомендовали населению ограничить пребывание на открытом воздухе и использовать защитные маски
Указывается, что в районах, расположенных ближе к вулкану, отменены занятия в школах и временно запрещен выход рыбаков в море. Сообщений о погибших или пострадавших нет, эвакуация населения не объявлялась. Власти заявляют, что непосредственной угрозы цунами в настоящий момент нет.
Справочно
Анак-Кракатау расположен в Зондском проливе между Явой и Суматрой и сформировался на месте вулкана Кракатау, разрушенного катастрофическим извержением 1883 года. В декабре 2018 года обрушение части Анак-Кракатау вызвало цунами, жертвами которого стали более 400 человек.
Напомним
Нынешний Эль-Ниньо может стать самым сильным с начала наблюдений четыре десятилетия назад. Об этом предупредило климатическое агентство ООН.
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