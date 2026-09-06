В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау: приостановлена работа аэропорта Джакарты

Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело в воскресенье, 6 сентября, к прекращению работы международного аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Jakarta Post.

Отмечается, что из-за вулканического пепла были задержаны 209 авиарейсов, включая международные, и 22,7 тысячи пассажиров.

Вулканическая активность продолжается с пятницы. Спутниковые наблюдения зафиксировали два облака пепла: одно поднялось примерно до 6 км, второе — почти до 15 км. Пепел распространился над рядом районов Явы и Суматры и достиг окрестностей Джакарты. Власти рекомендовали населению ограничить пребывание на открытом воздухе и использовать защитные маски