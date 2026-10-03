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Извержение Анак-Кракатау изменило карту: возле вулкана образовались два новых острова

Киев • УНН

 • 644 просмотра

После сентябрьского извержения возле Анак-Кракатау образовались два новых острова, а площадь вулканического острова увеличилась на 32,8 гектара. Извержение вызвало перебои почти в 3 тысячах рейсов.

Извержение Анак-Кракатау изменило карту: возле вулкана образовались два новых острова

После мощного извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии поблизости от него образовались два новых островообразных массива суши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные индонезийских геологических служб и спутниковые наблюдения.

Кроме того, площадь самого вулканического острова увеличилась примерно на 33 гектара.

Подробности

Новые участки суши обнаружили на спутниковых снимках после мощной фазы извержения Анак-Кракатау, которая продолжалась с 4 по 6 сентября. Один из новых островов расположен примерно в 760 метрах к северо-западу от вулкана, второй — ориентировочно в 495 метрах к юго-востоку. Их появление также подтвердили наблюдения моряков.

Специалисты пока не установили точный механизм образования новых участков суши. Согласно одной из версий, они могли сформироваться в результате подводного извержения, когда лава и другие вулканические материалы накапливались на морском дне, пока не поднялись над поверхностью воды. Также не исключается, что новые образования состоят из пепла, обломков горных пород и других продуктов извержения.

Геологи отмечают, что пока рано говорить, останутся ли новые острова постоянными. Если они в основном состоят из рыхлого вулканического материала, волны и эрозия могут довольно быстро разрушить их. Если же в основе лежит застывшая лава, новые участки суши могут сохраниться.

После сентябрьского извержения изменилась и береговая линия самого Анак-Кракатау. По оценкам индонезийских специалистов, площадь острова увеличилась примерно на 32,8 гектара — до около 341,5 гектара. Во время активной фазы вулкан выбрасывал большие объемы пепла и лавы, а пепловый столб поднимался примерно на 15 километров.

Извержение также привело к серьезным перебоям в авиасообщении. Всего были отменены, задержаны или перенаправлены почти 3 тысячи рейсов, а последствия ощутили более 340 тысяч пассажиров. Временно прекращали работу восемь аэропортов, в том числе в районе Джакарты. Позже активность вулкана начала снижаться, в связи с чем уровень опасности снизили с третьего до второго. В то же время жителям и туристам запрещено приближаться к основному кратеру ближе чем на два километра.

Справочно

Анак-Кракатау расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра и является одним из самых активных вулканов Индонезии.

Сам Анак-Кракатау, название которого переводится как "Дитя Кракатау", начал формироваться в конце 1920-х годов в кальдере, оставшейся после катастрофического извержения вулкана Кракатау в 1883 году.

В декабре 2018 года обрушение значительной части его склона вызвало цунами в Зондском проливе. Тогда погибли более 400 человек.

В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау: работу аэропорта Джакарты приостановили06.09.26, 07:31 • 10355 просмотров

Александра Василенко

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Извержение вулкана
Индонезия
Джакарта