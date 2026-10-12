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У ЗСУ запровадили єдиний зразок наказу про поранення військових - що зміниться

Київ • УНН

 • 1696 перегляди

Командири ЗСУ оформлюватимуть поранення за єдиним зразком протягом п’яти днів. Це має пришвидшити довідки, висновки ВЛК і виплати.

У ЗСУ запровадили єдиний зразок наказу про поранення військових - що зміниться

МОУ спільно з Головнокомандувачем та Генеральним штабом ЗСУ запровадило єдиний зразок наказу командира військової частини про отримання поранення чи травми. Про це повідомило Міністерство оборони України, пише УНН.

Деталі

Документ має уніфікувати оформлення обставин поранення та допомогти уникати затримок із видачею необхідних довідок і призначенням виплат.

Відповідні зміни внесли до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України, затвердженої наказом Головнокомандувача ЗСУ від 31 січня 2024 року № 40.

Раніше Інструкція не містила затвердженого зразка такого наказу, тому у військових частинах документи оформлювали за різними підходами, іноді із затримками. Це могло гальмувати отримання довідки про обставини травми та виплат, а неповні відомості — ускладнювати встановлення зв’язку поранення із захистом Батьківщини під час проходження військово-лікарської комісії.

Відтепер командири мають єдиний зразок із переліком необхідних відомостей і чіткий строк видання наказу. Це має допомогти вчасно й повно фіксувати обставини поранення, щоб військовослужбовці могли отримати належні виплати та коректні висновки ВЛК

- зазначила заступниця міністра оборони України Любов Галан.

Документ передбачає фіксацію основних обставин отримання поранення. Зокрема, у ньому зазначатимуть:

  • дату й місце події;
    • посаду військовослужбовця та завдання, які він виконував;
      • обставини отримання поранення;
        • інформацію про надання медичної допомоги та евакуацію;
          • відомості про свідків і документи, що підтверджують обставини події.

            На підставі наказу оформлюватимуть довідку про обставини травми, необхідну для подальшого медичного розгляду та оформлення виплат.

            Строки оформлення наказу та порядок отримання довідки

            Командир військової частини має видати наказ протягом п’яти днів із дня події або отримання інформації про неї.

            Якщо внаслідок однієї події поранення отримали кілька військовослужбовців, їхні обставини можна буде зафіксувати в одному наказі — окремо щодо кожного.

            Довідку передаватимуть в електронній формі через систему електронного документообігу (СЕДО). Якщо технічної можливості для цього немає або військовослужбовець подасть відповідну заяву, йому видадуть паперовий примірник.

            Документ використовуватимуть під час розгляду обставин поранення військово-лікарською комісією, зокрема для встановлення його зв’язку із захистом Батьківщини, а також під час оформлення належних виплат.

            У Міноборони очікують, що єдиний зразок наказу та визначений строк його видання зроблять процедуру документального оформлення поранень більш упорядкованою і допоможуть військовослужбовцям своєчасно отримувати необхідні документи.

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            Ольга Розгон

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