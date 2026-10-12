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В ВСУ ввели единый образец приказа о ранениях военнослужащих — что изменится

Киев • УНН

 • 1456 просмотра

Командиры ВСУ будут оформлять ранения по единому образцу в течение пяти дней. Это должно ускорить оформление справок, заключений ВЛК и выплат.

В ВСУ ввели единый образец приказа о ранениях военнослужащих — что изменится

МОУ совместно с Главнокомандующим и Генеральным штабом ВСУ ввело единый образец приказа командира воинской части о получении ранения или травмы. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Документ должен унифицировать оформление обстоятельств ранения и помочь избежать задержек с выдачей необходимых справок и назначением выплат.

Соответствующие изменения внесли в Инструкцию по делопроизводству в Вооружённых силах Украины, утверждённую приказом Главнокомандующего ВСУ от 31 января 2024 года № 40.

Ранее Инструкция не содержала утверждённого образца такого приказа, поэтому в воинских частях документы оформляли по разным подходам, иногда с задержками. Это могло замедлять получение справки об обстоятельствах травмы и выплат, а неполные сведения — усложнять установление связи ранения с защитой Отечества во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Отныне у командиров есть единый образец с перечнем необходимых сведений и чёткий срок издания приказа. Это должно помочь своевременно и полно фиксировать обстоятельства ранения, чтобы военнослужащие могли получать полагающиеся выплаты и корректные заключения ВВК

- отметила заместитель министра обороны Украины Любовь Галан.

Документ предусматривает фиксацию основных обстоятельств получения ранения. В частности, в нём будут указывать:

  • дату и место события;
    • должность военнослужащего и задания, которые он выполнял;
      • обстоятельства получения ранения;
        • информацию об оказании медицинской помощи и эвакуации;
          • сведения о свидетелях и документах, подтверждающих обстоятельства события.

            На основании приказа будут оформлять справку об обстоятельствах травмы, необходимую для дальнейшего медицинского рассмотрения и оформления выплат.

            Сроки оформления приказа и порядок получения справки

            Командир воинской части должен издать приказ в течение пяти дней со дня события или получения информации о нём.

            Если в результате одного события ранения получили несколько военнослужащих, их обстоятельства можно будет зафиксировать в одном приказе — отдельно по каждому.

            Справку будут передавать в электронной форме через систему электронного документооборота (СЭДО). Если технической возможности для этого нет или военнослужащий подаст соответствующее заявление, ему выдадут бумажный экземпляр.

            Документ будут использовать во время рассмотрения обстоятельств ранения военно-врачебной комиссией, в частности для установления его связи с защитой Отечества, а также во время оформления полагающихся выплат.

            В Минобороны ожидают, что единый образец приказа и установленный срок его издания сделают процедуру документального оформления ранений более упорядоченной и помогут военнослужащим своевременно получать необходимые документы.

            Марченко о выплатах военным и по соцпрограммам: задержек до конца года не предусматривается12.10.26, 14:31 • 14677 просмотров

            Ольга Розгон

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