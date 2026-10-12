Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"

Українські удари по дата-центрах російського "Яндекса" можуть мати значно масштабніші наслідки, ніж тимчасові перебої в роботі пошуковика, таксі чи інших популярних сервісів. Під загрозою опинилась стабільність роботи компаній, які користуються хмарною інфраструктурою, та окремі цифрові інструменти, якими користується російська воєнна машина. УНН разом з експертами розбирався наскільки відчутними для рф будуть наслідки ударів по "Яндексу".

Перестали працювати три суперкомп’ютери "Яндекса": що відомо про удари

Українські далекобійні безпілотники FP-1 атакували дата-центри російської компанії "Яндекс", на яких розміщувалися потужні обчислювальні системи, що використовуються, зокрема, для розвитку технологій штучного інтелекту.

У ніч на 8 жовтня Сили оборони України завдали удару по дата-центру у сасово (рязанська область), де розташовувалися два з трьох суперкомп’ютерів компанії "Червоненкіс" та "Ляпунов"; 9 жовтня був атакований великий дата-центр у калузькій області; а в ніч на 11 жовтня – був уражений третій суперкомпʼютер "Галушкін" "Яндексу" у місті владимир.

За даними розслідувань російських опозиційних ЗМІ, диктатор володимир путін може володіти часткою в "Яндексі" через своїх довірених осіб. Тож компанія перебуває під контролем кремля.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що удари по російській цифровій інфраструктурі стали відповіддю на аналогічні атаки росії проти українських дата-центрів.

Які наслідки вже відчутні для росіян

Запущений у 2000 році "Яндекс" давно перетворився в цілу екосистему, яка об’єднує сервіси таксі, доставки, картографії, онлайн-торгівлі, зберігання інформації, хмарних обчислень і штучного інтелекту та навіть має власну платіжну систему. Наприклад, Yandex Cloud – це платформа для розміщення інформаційних систем, обробки даних і бізнес-процесів.

Після українських ударів всі три великі суперкомп’ютери компанії "Яндекс" перестали працювати. росіяни у соцмережах повідомляють про збої в "Яндекс.Go", "Яндекс.Пэй", "Яндекс.Музыкой", "Кинопоиском", "Яндекс.Едой", "Яндекс.Лавкой" та "Домом с Алисой".

Користувачі повідомляють про проблеми із замовленням таксі, доставкою їжі, оплатою покупок, використанням електронних карток і переглядом фільмів. Перестав відображатись рух громадського транспорту в реальному часі на "Яндекс.Картах" та не працює сервіс оренди електросамокатів.

До того ж на таких майданчиках, як у компанії "Яндекс" можуть розташовуватися компанії та системи, залучені до передавання телевізійного контенту. Тому порушення роботи відповідної інфраструктури потенційно може вплинути не лише на інтернет-сервіси, а й на доставку сигналу до частини телеканалів.

За словами IT-експерта Олександра Глущенко, знищення або серйозне пошкодження дата-центру призводить до того, що певний сегмент цифрової інфраструктури виходить із ладу і починають деградувати конкретні сервіси, які працювали на цьому майданчику. При цьому Глущенко зазначає, що російська інфраструктура не готувалася до повномасштабної війни та систематичних ударів по таких об’єктах. Водночас, за його словами, кремль вже давно привчає росіян до того, що інтернет може зникнути.

Там вимикають мобільний інтернет, тестують так звані білі списки, постійно збільшують кількість заборонених ресурсів і сервісів. Тому, якщо в умовного росіянина не працює "Яндекс.Їжа", він може навіть не здивуватися: у нього й мобільний інтернет не працює. У цьому сенсі кремль фактично готує населення до цифрових обмежень - зазначив він.

Приємним бонусом після ударів по дата-центрах в рф стало падіння активності російських ботів у соцмережах, яку фіксують не лише в Україні, а й в Європі, зокрема, у Польщі. Там, за повідомленнями користувачів соцмереж значно знизилась кількість дописів, які розпалювали ворожнечу між українцями та поляками.

Тисячі російських компаній під загрозою

Великі дата-центри забезпечують роботу багатьох цифрових систем і порушення їхньої роботи матиме ланцюгову реакцію для бізнесу, російських державних структур і навіть воєнної машини. За повідомленнями місцевих ЗМІ, збій роботи "Яндекс" уже відчули компанії в росії, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, білорусі та Вірменії.

Якщо порушується робота такої інфраструктури, наслідки можуть виходити далеко за межі самої технологічної компанії. Це великі економічні втрати - зазначає економічний експерт Ігор Гарбарук.

Олександр Глущенко звертає увагу на одну з головних вразливостей російської цифрової системи. На відміну від української, російська IT-інфраструктура централізована.

По-перше, у цю гру можна грати вдвох. По-друге, російська телекомунікаційна інфраструктура фізично значно масштабніша за українську, адже росія – велика країна з величезними відстанями. Тому її дата-центри та канали зв’язку розташовані в різних регіонах. Водночас російський інтернет-сегмент, особливо з погляду розміщення даних і надання цифрових послуг, значною мірою централізований і монополізований. І нарешті, російським компаніям не завжди є куди швидко перенести свої дані та обчислювальні потужності - пояснив Глущенко.

За словами експертів, навіть наявність резервних потужностей не гарантує безперебійної роботи після ударів по великих дата-центрах. Перенесення навантаження на інші точки може спричинити затримки, перевантаження і погіршення роботи сервісів. Існує також ризик втрати інформації, якщо клієнти не створювали резервних копій.

Якщо "Яндекс" має резервні копії власних даних на інших майданчиках, він може відновити їх. А от якщо клієнт зберігав свої дані лише в одному місці й не робив резервних копій, наслідки можуть бути значно серйознішими. У такому разі частину інформації можна втратити назавжди - зазначив Глущенко.

Важливо, що навіть тимчасова недоступність цифрових ресурсів може коштувати бізнесу грошей через зупинку операцій, порушення логістики й необхідність відновлення інфраструктури.

Економічний ефект від ударів по "Яндексу"

Економічний експерт Ігор Гарбарук пропонує розглядати атаки на дата-центри в контексті стратегії послаблення російської економіки.

Я б описав цю стратегію як стратегію тисячі уколів. Одним уколом людину не вб’єш, але коли таких уколів стає тисяча, їхній сукупний ефект може бути зовсім іншим. Так само й у війні: окремий удар по нафтопереробному заводу, логістичному об’єкту чи дата-центру не обов’язково призведе до стратегічного перелому. Але коли такі удари накопичуються, вони створюють системний тиск на економіку та інфраструктуру противника - пояснює Гарбарук.

За його словами, наразі складно оцінити конкретні втрати від того чи іншого удару по обʼєктах в рф.

Проте загальна логіка зрозуміла: коли порушується робота великих цифрових платформ, це потенційно впливає на торгівлю, логістику та сферу послуг. Подібні залежності існують і в інших великих компаній, зокрема Wildberries та Ozon. А це податки і відповідно гроші на війну - зазначив Гарбарук.

Реальні фінансові втрати залежатимуть від вартості пошкодженого обладнання, тривалості простою, витрат на відновлення та можливого відтоку клієнтів. Для сучасних дата-центрів необхідні сервери, графічні прискорювачі, системи охолодження, електроживлення та високошвидкісні мережеві компоненти. У випадку суперкомп’ютерів вимоги ще вищі. За словами експертів, альтернативні канали імпорту, наприклад Китай, можуть лише частково компенсувати дефіцит і не гарантують швидкого отримання обладнання.

Якщо компаніям, які користуються сервісами "Яндекс", доведеться додатково витрачатися на резервне копіювання, перенесення даних і закупівлю серверів, це збільшуватиме операційні витрати та може впливати на податкові надходження до російського бюджету.

Фахівець із кібербезпеки Костянтин Корсун не виключає проблем у банківській системі у разі масштабних і тривалих порушень роботи "Яндекс".

У певному сценарії такі порушення можуть торкнутися й економічно важливих систем, зокрема банківських сервісів. Якщо люди почнуть масово стикатися з неможливістю користуватися фінансовими послугами, це може посилити суспільну тривогу та негативно вплинути на економічну активність. Однак говорити про неминучий банківський або загальноекономічний колапс лише на підставі ударів по дата-центрах було б передчасно - говорить експерт.

Чи постраждає армія рф від втрати суперкомпʼютерів "Яндекс"

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що для військових особливо важлива можливість орієнтуватися на місцевості, отримувати інформацію про рельєф і ландшафт, визначати висоти різних об’єктів, аналізувати особливості території. Усі ці дані росіяни використовують під час планування та виконання військових завдань.

російська армія значною мірою залежить від цивільної цифрової інфраструктури, і в цьому контексті "Яндекс" відіграє важливу роль. Компанія є одним із ключових постачальників цифрових сервісів і програмних інструментів у росії, які можуть використовуватися як державними структурами, так і військовими. Йдеться про широкий спектр завдань – від ведення обліку та роботи з даними до картографії, навігації, геолокації й обчислювальних ресурсів. Передусім це геодані, хмарні обчислення та навігаційні технології - розповідає він.

Наприклад, російські військові використовують "Яндекс.Карти" для отримання картографічної інформації. Коваленко нагадав, що деякі російські підрозділи навіть публічно демонстрували використання цього сервісу і в 2025 році російська військова прокуратура через суд домагалася обмежень на публікацію військовослужбовцями матеріалів, які розкривали використання "Яндекс.Карт".

Yandex Cloud росіяни використовують для роботи з великими масивами інформації, аналітики та розробки програмних рішень. За словами Коваленка, якщо такі інструменти залучені до військових проєктів, вони потенційно можуть підтримувати різні процеси – від обробки розвідувальних даних до роботи систем штучного інтелекту.

Уявімо ситуацію: військовий має інформацію про місцевість, особливості рельєфу, розташування певних об’єктів і пересування противника. Йому потрібно обробити ці дані, зіставити їх між собою та ухвалити рішення. Для цього можуть використовуватися різні цифрові інструменти, картографічні сервіси й обчислювальні системи. Якщо до такого процесу залучений штучний інтелект, йому також потрібні відповідні обчислювальні потужності. Саме тому я розглядаю удари по дата-центрах не лише як економічний або соціальний тиск на росію, а і як питання, яке потенційно може мати військове значення - пояснює він.

Фахівець із кібербезпеки Костянтин Корсун додає, що значна частина діяльності російської воєнної машини, пов’язаної з обробкою даних, роботою сайтів, серверів та іншими цифровими процесами, залежить від звичайної інтернет-інфраструктури. При цьому використовуються шифрування, анонімізація трафіку та інші засоби захисту.

Якщо ж говорити про безпосередній вплив ударів по дата-центрах на ситуацію на фронті, то він, найімовірніше, буде значно меншим, ніж нам хотілося б. Я б навіть сказав, що цей вплив може бути мінімальним. Певні наслідки можливі для тилових штабів, які розташовані далеко від лінії бойового зіткнення та активно використовують звичайний інтернет для роботи. Але безпосередньо на передовій ситуація інша - каже фахівець.

Це повʼязано з тим, що у росіян на передовій інтернет-звʼязок практично відсутній, тому використання сервісів на кшталт "Яндекс. Карти" обмежене.

Але це не означає, що такі удари взагалі не мають сенсу. Їхній потенційний ефект потрібно розглядати ширше – у контексті економіки, цифрової інфраструктури та залежності російського бізнесу від великих технологічних платформ - наголошує Корсун.

Чи здатні удари посилити тиск на кремль

Опитані УНН експерти сходяться на тому, що українські удари по російським обʼєктам мають накопичувальний ефект і поступово послаблюватимуть економіку рф та її технологічні спроможності.

Це не означає, що один удар автоматично спричинить логістичний колапс. Але якщо такі втрати стають системними, їхній сукупний ефект може бути значно відчутнішим. У цьому й полягає сенс поступового послаблення ключових вузлів російської економіки - зазначає Ігор Гарбарук.

Очевидно, що чим більше критично важливих технологічних потужностей росії виходить із ладу і що складніше їх відновлювати, то дорожче російській економіці обходиться війна проти України.

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