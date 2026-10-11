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Три з трьох. Українські дрони FP-1 уразили останній суперкомпʼютер сервісу "Яндекс" у рф

Київ • УНН

 • 8382 перегляди

Після атаки на дата-центр у володимирі всі три суперкомп’ютери "Яндексу" стали недоступними. Під ризиком опинилися тисячі клієнтів Yandex Cloud.

Три з трьох. Українські дрони FP-1 уразили останній суперкомпʼютер сервісу "Яндекс" у рф

Останній з трьох суперкомпʼютерів російського "Яндекс" припинив роботу після удару FP-1 по дата-центру у володимирі. Під ризиком опинилися тисячі компаній в рф, які користувалися Yandex Cloud, пише УНН

"Сили оборони атакували третій дата-центр російської компанії "Яндекс" — цього разу у володимирі. Унаслідок влучань ударних БпЛА FP-1 об’єкт зазнав пошкоджень і повністю припинив роботу", - повідомив український виробник ударних дронів Fire Point.

Після атаки фіксуються масштабні збої в роботі сервісів "Яндексу" - більшість із них наразі недоступні.

За даними OSINT-каналу Еxilenova+, уражені дата-центри обслуговують цілу низку російських компаній. 

"Тобто найбільший ризик зараз для тисяч компаній, які не мають власної інфраструктури й тримають сайти, бази даних, платежі або бекенд у Yandex Cloud. Багато з них можуть бути маловідомими, тому повного публічного списку ще немає", - йдеться у повідомленні.

У російському володимирі розташовувався один з трьох суперкомпʼютерів компанії "Яндекс" під назвою "Галушкін". Суперкомп'ютери є ключовими для навчання AI-моделей компанії. 

Раніше Сили оборони України за допомогою БпЛА FP-1 уразили ще два суперкомпʼютери, які знаходилися у Сасово Chervonenkis і Lyapunov. Після удару 8 жовтня ЦОД повністю відключили. Тож усі три суперкомп’ютери стали недоступними для роботи.

 Президент України Володимир Зеленський пояснив, що удар українських військових по дата-центрах "Яндекс" був відповіддю на аналогічні атаки росії по українській інфраструктурі.

Юлія Мельник

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