Три з трьох. Українські дрони FP-1 уразили останній суперкомпʼютер сервісу "Яндекс" у рф

Останній з трьох суперкомпʼютерів російського "Яндекс" припинив роботу після удару FP-1 по дата-центру у володимирі. Під ризиком опинилися тисячі компаній в рф, які користувалися Yandex Cloud, пише УНН.

"Сили оборони атакували третій дата-центр російської компанії "Яндекс" — цього разу у володимирі. Унаслідок влучань ударних БпЛА FP-1 об’єкт зазнав пошкоджень і повністю припинив роботу", - повідомив український виробник ударних дронів Fire Point.

Після атаки фіксуються масштабні збої в роботі сервісів "Яндексу" - більшість із них наразі недоступні.

За даними OSINT-каналу Еxilenova+, уражені дата-центри обслуговують цілу низку російських компаній.

"Тобто найбільший ризик зараз для тисяч компаній, які не мають власної інфраструктури й тримають сайти, бази даних, платежі або бекенд у Yandex Cloud. Багато з них можуть бути маловідомими, тому повного публічного списку ще немає", - йдеться у повідомленні.

У російському володимирі розташовувався один з трьох суперкомпʼютерів компанії "Яндекс" під назвою "Галушкін". Суперкомп'ютери є ключовими для навчання AI-моделей компанії.

Раніше Сили оборони України за допомогою БпЛА FP-1 уразили ще два суперкомпʼютери, які знаходилися у Сасово Chervonenkis і Lyapunov. Після удару 8 жовтня ЦОД повністю відключили. Тож усі три суперкомп’ютери стали недоступними для роботи.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що удар українських військових по дата-центрах "Яндекс" був відповіддю на аналогічні атаки росії по українській інфраструктурі.