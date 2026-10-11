Три из трёх. Украинские дроны FP-1 поразили последний суперкомпьютер сервиса "Яндекс" в рф

Последний из трех суперкомпьютеров российского «Яндекса» прекратил работу после удара FP-1 по дата-центру во владимире. Под угрозой оказались тысячи компаний в рф, которые пользовались Yandex Cloud, пишет УНН.

«Силы обороны атаковали третий дата-центр российской компании „Яндекс“ — на этот раз во владимире. В результате попаданий ударных БпЛА FP-1 объект получил повреждения и полностью прекратил работу», — сообщил украинский производитель ударных дронов Fire Point.

После атаки фиксируются масштабные сбои в работе сервисов «Яндекса» — большинство из них в настоящее время недоступны.

По данным OSINT-канала Еxilenova+, пораженные дата-центры обслуживают целый ряд российских компаний.

«То есть наибольший риск сейчас для тысяч компаний, которые не имеют собственной инфраструктуры и держат сайты, базы данных, платежи или бэкенд в Yandex Cloud. Многие из них могут быть малоизвестными, поэтому полного публичного списка пока нет», — говорится в сообщении.

В российском владимире располагался один из трех суперкомпьютеров компании «Яндекс» под названием «Галушкин». Суперкомпьютеры являются ключевыми для обучения AI-моделей компании.

Ранее Силы обороны Украины с помощью БпЛА FP-1 поразили еще два суперкомпьютера, которые находились в Сасово Chervonenkis и Lyapunov. После удара 8 октября ЦОД полностью отключили. Таким образом, все три суперкомпьютера стали недоступными для работы.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что удар украинских военных по дата-центрам «Яндекса» был ответом на аналогичные атаки россии по украинской инфраструктуре.