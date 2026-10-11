Три из трёх. Украинские дроны FP-1 поразили последний суперкомпьютер сервиса "Яндекс" в рф

$44.8550.14
ukenru
10:54 • 2388 просмотра
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника
10:41 • 4244 просмотра
США предложили рф ряд "стимулов" в обмен на прекращение ударов по энергетике Украины — СМИ
10:10 • 7444 просмотра
Три из трёх. Украинские дроны FP-1 поразили последний суперкомпьютер сервиса "Яндекс" в рфPhoto
09:33 • 10438 просмотра
Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ и назвал условие
09:04 • 10929 просмотра
В Польше предупредили о возможном нападении на Туска и министра обороныVideo
08:50 • 10490 просмотра
Более 20 погибших, десятки раненых и масштабные разрушения — новая волна атак рф на ряд областей УкраиныPhoto
Эксклюзив
08:35 • 9858 просмотра
Гороскоп на 12–18 октября: кому звёзды обещают карьерный прорыв, а кого предупреждают о финансовых рисках
07:13 • 13686 просмотра
В Киеве и области ввели экстренные отключения света
06:47 • 15385 просмотра
"Зашёл слишком далеко" — Маск поддержал Трампа и тоже принялся критиковать ЗеленскогоVideo
06:16 • 14685 просмотра
ИИ и ядерный конфликт назвали угрозами вымирания человечества до 2100 года — СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
5.4м/с
50%
744мм
Популярные новости
Украинские производители оружия рискуют потерять международные рынки из-за новых правил экспорта11 октября, 01:16 • 16330 просмотра
Учёные обнаружили у людей из Африки и Южной Америки бактерии, которые могли передаваться ещё от общих предков11 октября, 02:06 • 15455 просмотра
Удар ВСУ по центру ликвидации ракет в России мог затронуть стратегические программы Кремля — Defense Express11 октября, 02:17 • 18472 просмотра
После российского ночного удара в Днепре увеличивается число пострадавших — среди них есть дети11 октября, 04:33 • 15170 просмотра
Тыквенные выходные — как обитатели столичного зоопарка лакомятся сочным осенним овощемPhoto05:48 • 11836 просмотра
публикации
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника10:54 • 2366 просмотра
Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатноPhoto10 октября, 07:15 • 55305 просмотра
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 77357 просмотра
В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать9 октября, 14:39 • 74731 просмотра
Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьерыPhoto9 октября, 13:46 • 78234 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Вадим Филашкин
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Саудовская Аравия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника10:54 • 2366 просмотра
Индонезия эвакуировала восемь орангутанов после пожаров на Борнео10:28 • 1332 просмотра
200-летний тополь «бабушку» уничтожили ради стены Трампа на границе — арестованы десятки протестующих07:04 • 6750 просмотра
Тыквенные выходные — как обитатели столичного зоопарка лакомятся сочным осенним овощемPhoto05:48 • 11883 просмотра
Учёные обнаружили у людей из Африки и Южной Америки бактерии, которые могли передаваться ещё от общих предков11 октября, 02:06 • 15504 просмотра
Актуальное
Старлинк
Техника
Шахед-136
Хранитель
FIFA (серия видеоигр)

Три из трёх. Украинские дроны FP-1 поразили последний суперкомпьютер сервиса "Яндекс" в рф

Киев • УНН

 • 7458 просмотра

После атаки на дата-центр во владимире все три суперкомпьютера "Яндекса" стали недоступными. Под угрозой оказались тысячи клиентов Yandex Cloud.

Три из трёх. Украинские дроны FP-1 поразили последний суперкомпьютер сервиса "Яндекс" в рф

Последний из трех суперкомпьютеров российского «Яндекса» прекратил работу после удара FP-1 по дата-центру во владимире. Под угрозой оказались тысячи компаний в рф, которые пользовались Yandex Cloud, пишет УНН

«Силы обороны атаковали третий дата-центр российской компании „Яндекс“ — на этот раз во владимире. В результате попаданий ударных БпЛА FP-1 объект получил повреждения и полностью прекратил работу», — сообщил украинский производитель ударных дронов Fire Point.

После атаки фиксируются масштабные сбои в работе сервисов «Яндекса» — большинство из них в настоящее время недоступны.

По данным OSINT-канала Еxilenova+, пораженные дата-центры обслуживают целый ряд российских компаний. 

«То есть наибольший риск сейчас для тысяч компаний, которые не имеют собственной инфраструктуры и держат сайты, базы данных, платежи или бэкенд в Yandex Cloud. Многие из них могут быть малоизвестными, поэтому полного публичного списка пока нет», — говорится в сообщении.

В российском владимире располагался один из трех суперкомпьютеров компании «Яндекс» под названием «Галушкин». Суперкомпьютеры являются ключевыми для обучения AI-моделей компании. 

Ранее Силы обороны Украины с помощью БпЛА FP-1 поразили еще два суперкомпьютера, которые находились в Сасово Chervonenkis и Lyapunov. После удара 8 октября ЦОД полностью отключили. Таким образом, все три суперкомпьютера стали недоступными для работы.

 Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что удар украинских военных по дата-центрам «Яндекса» был ответом на аналогичные атаки россии по украинской инфраструктуре.

Юлия Мельник

Война в УкраинеТехнологии
Fire Point
Взрывы
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина