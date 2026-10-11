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Зеленський заявив, що Україна готова зупинити удари по російських НПЗ і назвав умову

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Україна готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо москва припинить атаки на українську енергетику. Зеленський закликав до взаємної деескалації.

Зеленський заявив, що Україна готова зупинити удари по російських НПЗ і назвав умову
Володимир Зеленський

Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Реальна причина війни в Європі – росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями 

- заявив Зеленський.

Додамо

За словами Глави держави, лише сьогодні вранці завершилися пошуково-рятувальні роботи в Запоріжжі, де росія вбила 23 людини, четверо з них – діти. Вчора у Харкові росіяни вдарили по медичному закладу, цієї ночі були російські удари по цивільній інфраструктурі, житлових будинках, енергетиці. Вранці росіяни вдарили по п’ятиповерхівці в Слов’янську – там повністю зруйнований під’їзд, під завалами можуть бути люди.

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Загалом лише за цей тиждень росіяни випустили близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% – реактивні 

- додав Президент.

Зеленський додав, що сьогодні продовжиться координація з партнерами – будуть розмови з європейськими лідерами.

Фактично щоденно на різних рівнях координуємось та працюємо над додатковими оборонними пакетами, передусім ППО та боєприпасами для бойової авіації. Все для захисту життів наших людей та інтересів України

- резюмував Глава держави. 

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп подякував володимиру путіну за домовленості щодо постачання російського дизельного пального до США.

У відповідь впливові сенатори-демократи США різко розкритикувалирішення президента Дональда Трампа дозволити продаж російського дизельного пального на світовому ринку впродовж шести місяців.

Однак представники адміністрації президента США Дональда Трампа пригрозили припинити передачу Україні американських розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати вимоги Вашингтона щодо припинення ударів по російських нафтопереробних заводах.

Антоніна Туманова

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