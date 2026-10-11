Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ и назвал условие

Владимир Зеленский

Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Реальная причина войны в Европе — россия, и только она. Уже сегодня реально прекратить удары по энергетике, но путин не хочет этого делать. Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с настоящими гарантиями - заявил Зеленский.

Добавим

По словам Главы государства, только сегодня утром завершились поисково-спасательные работы в Запорожье, где россия убила 23 человека, четверо из них — дети. Вчера в Харькове россияне ударили по медицинскому учреждению, этой ночью были российские удары по гражданской инфраструктуре, жилым домам, энергетике. Утром россияне ударили по пятиэтажному дому в Славянске — там полностью разрушен подъезд, под завалами могут находиться люди.

Более 20 погибших, десятки раненых и масштабные разрушения — новая волна атак рф на ряд областей Украины

Всего только за эту неделю россияне выпустили около 1450 авиабомб, 75 ракет различных типов и более 1640 ударных дронов, из которых около 60% — реактивные - добавил Президент.

Зеленский добавил, что сегодня продолжится координация с партнерами — состоятся разговоры с европейскими лидерами.

Фактически ежедневно на разных уровнях координируем действия и работаем над дополнительными оборонными пакетами, прежде всего ПВО и боеприпасами для боевой авиации. Все для защиты жизней наших людей и интересов Украины - резюмировал Глава государства.

Напомним

Президент США Дональд Трамп поблагодарил владимира путина за договоренности о поставках российского дизельного топлива в США.

В ответ влиятельные сенаторы-демократы США резко раскритиковалирешение президента Дональда Трампа разрешить продажу российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев.

Однако представители администрации президента США Дональда Трампа пригрозили прекратить передачу Украине американских разведывательных данных, если Киев продолжит игнорировать требования Вашингтона о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.