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Более 20 погибших, десятки раненых и масштабные разрушения — новая волна атак рф на ряд областей Украины

Киев • УНН

 • 3694 просмотра

россия обстреляла пять областей Украины: погибли по меньшей мере 21 человек, десятки получили ранения. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

Более 20 погибших, десятки раненых и масштабные разрушения — новая волна атак рф на ряд областей Украины
Фото: ГСЧС

Российские войска обстреляли Донецкую, Днепропетровскую, Харьковскую, Запорожскую и Киевскую области. В результате обстрелов погиб как минимум 21 человек, десятки мирных жителей получили ранения, среди пострадавших есть дети, сообщает УНН со ссылкой на областные военные администрации.

Повреждены жилые дома, предприятия, медицинские учреждения и объекты инфраструктуры.

Детали

Больше всего жертв зафиксировано в Запорожской области. По данным областной военной администрации, в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район погибли 20 человек, еще 37 получили ранения.

Оккупанты нанесли 904 удара по 51 населенному пункту региона. В частности, совершили 27 авиаударов, применили 616 беспилотников различных модификаций, 35 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня и нанесли 226 артиллерийских ударов. В местные органы власти поступили 272 сообщения о повреждении жилых домов, автомобилей и инфраструктуры.

Последствия атаки рф на Запорожскую область. Фото: ГСЧС

Значительное количество жертв связано с российским авиаударом по жилой застройке Запорожья. В связи с гибелью мирных жителей 11 октября в области объявили День траура.

В Донецкой области, по информации начальника ОВА Вадима Филашкина,  российские войска убили одного мирного жителя и ранили еще четырех.

В частности, в Славянске в результате обстрела погиб 36-летний мужчина, разрушен частный жилой дом. Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре часть общины осталась без электроснабжения. По словам начальника городской военной администрации Вадима Ляха, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В Днепропетровской области россияне более 20 раз атаковали четыре района области беспилотниками и артиллерией. По данным начальника ОВА Александра Ганжи, ранения получили шесть человек, среди которых двое детей.

В Днепре повреждены многоквартирные дома, продуктовые склады и автомобили. Пострадали четыре человека, в том числе двое восьмилетних детей. Одну девочку госпитализировали.

Последствия вражеской атаки на Днепропетровскую область. Фото: ГСЧС

В Зеленодольской общине Криворожского района повреждены частный дом и инфраструктура. В Дубовиковской общине Синельниковского района поврежден жилой дом, ранен человек. На Никопольщине под обстрелами находились Никопольская, Марганецкая, Червоnogригорьевская и Покровская общины. Там повреждены частный дом и пожарная часть, ранения получил мужчина.

В Харьковской области в течение суток российским ударам подверглись Харьков и девять населенных пунктов региона. Как сообщил начальник ОВА Олег Синегубов, пострадали шесть человек, среди которых 14-летний мальчик.

В Харькове ранения получили три женщины в возрасте 42, 53 и 63 лет и 46-летний мужчина. Еще у одной 32-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. В селе Хотомля Старосалтовской общины ранен 14-летний подросток.

Ликвидация последствий вражеской атаки на Харьковщине. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска атаковали Холодногорский, Слободской и Киевский районы Харькова. Повреждены гражданское предприятие, медицинское учреждение и грузовой автомобиль. В других населенных пунктах области разрушения получили частные дома, хозяйственные постройки, складские помещения и электросети.

В Киевской области в результате российских атак в течение последних суток пострадали четыре человека. По данным областной военной администрации, повреждены 37 объектов гражданской и инфраструктурной застройки.

Больше всего разрушений зафиксировано в Обуховском и Бучанском районах. В частности, в Обуховском районе повреждены 18 объектов, среди которых 12 частных домов, многоэтажный дом, производственное помещение и автомобиль. Пострадали два человека.

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Киевщине. Фото: ГСЧС

В Бучанском районе повреждены 11 объектов, в частности жилые дома, склады, торговое заведение и инфраструктура. Пострадал один человек. В Бориспольском районе повреждены частный дом, солнечная электростанция, автомобили и инфраструктурный объект. Там также есть один пострадавший.

Кроме того, повреждения зафиксированы в Вышгородском и Белоцерковском районах.

На местах российских ударов работают экстренные и коммунальные службы. Продолжается ликвидация последствий атак, обследование повреждённых зданий и установление окончательных масштабов разрушений.

Напомним 

После российского ночного удара в Днепре увеличивается количество пострадавших. Среди раненых — две 8-летние девочки, одну из которых госпитализировали. 

Александра Василенко

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