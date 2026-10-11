Після російського нічного удару у Дніпрі збільшується кількість постраждалих – серед них є діти
Київ • УНН
російські дрони пошкодили житловий будинок, склади й автомобілі у Дніпрі. Серед чотирьох постраждалих — дві 8-річні дівчинки.
У Дніпрі до чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників. Серед поранених – двоє 8-річних дівчаток, одну з яких госпіталізували. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, пише УНН.
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За уточненими даними, медики надають необхідну допомогу госпіталізованій дитині. Раніше її стан оцінювали як середньої тяжкості.
Ще троє постраждалих – 8-річна дівчинка, 29-річна жінка та 61-річний чоловік – проходять амбулаторне лікування.
Наслідки нічного удару по Дніпру
Російські війська атакували місто ударними безпілотниками. В одному з районів Дніпра внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
В іншому районі виникли пожежі на кількох складах із продуктами харчування. Також зайнялися вантажні та легкові автомобілі.
Спочатку повідомлялося про двох постраждалих – 8-річну дівчинку та 29-річну жінку. Згодом кількість поранених збільшилася до чотирьох.
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