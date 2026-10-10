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Через атаку рф в частині Одеси виникли проблеми з інтернетом

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Внаслідок російської атаки в Одесі пошкоджено системи охолодження та енергогенеруюче обладнання TENET. Компанія переводить трафік.

Через атаку рф в частині Одеси виникли проблеми з інтернетом

У суботу, 10 жовтня, внаслідок російської атаки було пошкоджено технологічний комплекс телекомунікаційної компанії TENET в Одесі. Про це пресслужба компанії повідомила в Telegram, передає УНН.

Деталі

Зафіксовано суттєві пошкодження систем життєзабезпечення об'єкта, зокрема систем охолодження та енергогенеруючого обладнання. Подальша експлуатація пошкодженого майданчика наразі під великим питанням

- йдеться в повідомленні.

Також у компанії додали, що її фахівці працюють над мінімізацією наслідків атаки та переведенням трафіку. Про подальші зміни ситуації компанія обіцяє повідомити додатково.

Нагадаємо

Через посилення обстрілів КМДА радить киянам підготувати запаси води, їжі, освітлення та зарядити павербанки щонайменше на три дні.

Євген Устименко

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