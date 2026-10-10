Через атаку рф в частині Одеси виникли проблеми з інтернетом
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки в Одесі пошкоджено системи охолодження та енергогенеруюче обладнання TENET. Компанія переводить трафік.
У суботу, 10 жовтня, внаслідок російської атаки було пошкоджено технологічний комплекс телекомунікаційної компанії TENET в Одесі. Про це пресслужба компанії повідомила в Telegram, передає УНН.
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Зафіксовано суттєві пошкодження систем життєзабезпечення об'єкта, зокрема систем охолодження та енергогенеруючого обладнання. Подальша експлуатація пошкодженого майданчика наразі під великим питанням
Також у компанії додали, що її фахівці працюють над мінімізацією наслідків атаки та переведенням трафіку. Про подальші зміни ситуації компанія обіцяє повідомити додатково.
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Через посилення обстрілів КМДА радить киянам підготувати запаси води, їжі, освітлення та зарядити павербанки щонайменше на три дні.