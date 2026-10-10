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Из-за атаки РФ в части Одессы возникли проблемы с интернетом

Киев • УНН

 • 548 просмотра

В результате российской атаки в Одессе повреждены системы охлаждения и энергогенерирующее оборудование TENET. Компания переводит трафик.

Из-за атаки РФ в части Одессы возникли проблемы с интернетом

В субботу, 10 октября, в результате российской атаки был повреждён технологический комплекс телекоммуникационной компании TENET в Одессе. Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram, передаёт УНН.

Детали

Зафиксированы существенные повреждения систем жизнеобеспечения объекта, в частности систем охлаждения и энергогенерирующего оборудования. Дальнейшая эксплуатация повреждённой площадки в настоящее время под большим вопросом

- говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что её специалисты работают над минимизацией последствий атаки и переводом трафика. О дальнейших изменениях ситуации компания обещает сообщить дополнительно.

Напомним

Из-за усиления обстрелов КГГА советует киевлянам подготовить запасы воды, еды, освещения и зарядить пауэрбанки как минимум на три дня.

Евгений Устименко

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