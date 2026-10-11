После российского ночного удара в Днепре увеличивается число пострадавших — среди них есть дети
Киев • УНН
российские дроны повредили жилой дом, склады и автомобили в Днепре. Среди четырех пострадавших — две 8-летние девочки.
В Днепре до четырех возросло число пострадавших в результате ночной атаки российских беспилотников. Среди раненых — две 8-летние девочки, одну из которых госпитализировали. Об этом сообщили в областной военной администрации, пишет УНН.
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По уточненным данным, медики оказывают необходимую помощь госпитализированному ребенку. Ранее его состояние оценивали как средней тяжести.
Еще трое пострадавших — 8-летняя девочка, 29-летняя женщина и 61-летний мужчина — проходят амбулаторное лечение.
Последствия ночного удара по Днепру
Российские войска атаковали город ударными беспилотниками. В одном из районов Днепра в результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом.
В другом районе возникли пожары на нескольких складах с продуктами питания. Также загорелись грузовые и легковые автомобили.
Сначала сообщалось о двух пострадавших — 8-летней девочке и 29-летней женщине. Впоследствии число раненых увеличилось до четырех.
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