Понад 20 загиблих, десятки поранених та масштабні руйнування - нова хвиля атак рф на низку областей України

Фото: ДСНС

Російські війська обстріляли Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку та Київську області. Внаслідок обстрілів загинула щонайменше 21 людина, десятки мирних жителів дістали поранення, серед постраждалих є діти, повідомляє УНН із посиланням на обласні військові адміністрації.

Пошкоджено житлові будинки, підприємства, медичні заклади та об'єкти інфраструктури.

Деталі

Найбільше жертв зафіксовано у Запорізькій області. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули 20 людей, ще 37 дістали поранення.

Окупанти завдали 904 удари по 51 населеному пункту регіону. Зокрема, здійснили 27 авіаударів, застосували 616 безпілотників різних модифікацій, 35 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню та завдали 226 артилерійських ударів. До місцевої влади надійшли 272 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та інфраструктури.

Наслідки атаки рф на Запорізьку область. Фото: ДСНС

Значна кількість жертв пов'язана з російським авіаударом по житловій забудові Запоріжжя. У зв'язку із загибеллю мирних жителів 11 жовтня в області оголосили День жалоби.

У Донецькій області, за інформацією начальника ОВА Вадима Філашкіна, російські війська вбили одного мирного жителя та поранили ще чотирьох.

Зокрема, у Слов'янську внаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік, зруйновано приватний житловий будинок. Через російські удари по енергетичній інфраструктурі частина громади залишилася без електропостачання. За словами начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, енергетики працюють над відновленням електрики.

На Дніпропетровщині росіяни понад 20 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією. За даними начальника ОВА Олександра Ганжі, поранень дістали шестеро людей, серед яких двоє дітей.

У Дніпрі пошкоджено багатоквартирні будинки, продуктові склади та автомобілі. Постраждали четверо людей, зокрема двоє восьмирічних дітей. Одну дівчинку госпіталізували.

Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджено приватний будинок та інфраструктуру. У Дубовиківській громаді Синельниківського району понівечено житловий будинок, поранено людину. На Нікопольщині під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Там пошкоджено приватний будинок і пожежну частину, поранення дістав чоловік.

У Харківській області протягом доби російських ударів зазнали Харків та дев'ять населених пунктів регіону. Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, постраждали шестеро людей, серед яких 14-річний хлопець.

У Харкові поранень дістали троє жінок віком 42, 53 та 63 років і 46-річний чоловік. Ще одна 32-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Хотімля Старосалтівської громади поранено 14-річного підлітка.

Ліквідація наслідків ворожої атаки на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Російські війська атакували Холодногірський, Слобідський та Київський райони Харкова. Пошкоджено цивільне підприємство, медичний заклад та вантажний автомобіль. В інших населених пунктах області руйнувань зазнали приватні будинки, господарські споруди, складські приміщення та електромережі.

У Київській області внаслідок російських атак протягом останньої доби постраждали четверо людей. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджено 37 об'єктів цивільної та інфраструктурної забудови.

Найбільше руйнувань зафіксовано в Обухівському та Бучанському районах. Зокрема, на Обухівщині пошкоджено 18 об'єктів, серед яких 12 приватних будинків, багатоповерхівка, виробниче приміщення та автомобіль. Постраждали двоє людей.

Рятувальники ліквідують наслідки атаки на Київщині. Фото: ДСНС

У Бучанському районі пошкоджено 11 об'єктів, зокрема житлові будинки, склади, торговельний заклад та інфраструктуру. Постраждала одна людина. У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок, сонячну електростанцію, автомобілі та інфраструктурний об'єкт. Там також є один постраждалий.

Крім того, пошкодження зафіксовано у Вишгородському та Білоцерківському районах.

На місцях російських ударів працюють екстрені та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків атак, обстеження пошкоджених будівель і встановлення остаточних масштабів руйнувань.

Нагадаємо

Після російського нічного удару у Дніпрі збільшується кількість постраждалих. Серед поранених – двоє 8-річних дівчаток, одну з яких госпіталізували.