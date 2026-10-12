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Удар по цифровой империи путина: чем обернётся потеря дата-центров «Яндекса»

Киев • УНН

 • 16351 просмотра

После атак FP-1 три суперкомпьютера «Яндекса» прекратили работу, вызвав сбои в сервисах и риски для тысяч компаний. Эксперты прогнозируют нарастающее давление на экономику и цифровую инфраструктуру рф.

Удар по цифровой империи путина: чем обернётся потеря дата-центров «Яндекса»

Украинские удары по дата-центрам российского «Яндекса» могут иметь значительно более масштабные последствия, чем временные перебои в работе поисковика, такси или других популярных сервисов. Под угрозой оказалась стабильность работы компаний, которые пользуются облачной инфраструктурой, а также отдельные цифровые инструменты, которыми пользуется российская военная машина. УНН вместе с экспертами разбирался, насколько ощутимыми для рф будут последствия ударов по «Яндексу».

Перестали работать три суперкомпьютера «Яндекса»: что известно об ударах

Украинские дальнобойные беспилотники FP-1 атаковали дата-центры российской компании «Яндекс», в которых размещались мощные вычислительные системы, используемые, в частности, для развития технологий искусственного интеллекта.

В ночь на 8 октября Силы обороны Украины нанесли удар по дата-центру в Сасово (Рязанская область), где располагались два из трех суперкомпьютеров компании — «Червоненкис» и «Ляпунов»; 9 октября был атакован крупный дата-центр в Калужской области; а в ночь на 11 октября — поражен третий суперкомпьютер  «Галушкин» «Яндекса» в городе Владимир.

По данным расследований российских оппозиционных СМИ, диктатор владимир путин может владеть долей в «Яндексе» через своих доверенных лиц. Поэтому компания находится под контролем кремля.

Президент Владимир Зеленский объяснил, что удары по российской цифровой инфраструктуре стали ответом на аналогичные атаки россии против украинских дата-центров.

Какие последствия уже ощутимы для россиян

Запущенный в 2000 году «Яндекс» давно превратился в целую экосистему, объединяющую сервисы такси, доставки, картографии, онлайн-торговли, хранения информации, облачных вычислений и искусственного интеллекта и даже имеющую собственную платежную систему. Например, Yandex Cloud — это платформа для размещения информационных систем, обработки данных и бизнес-процессов.

После украинских ударов все три крупных суперкомпьютера компании «Яндекс» перестали работать. россияне в соцсетях сообщают о сбоях в  «Яндекс.Go», «Яндекс.Пэй», «Яндекс.Музыке», «Кинопоиске», «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке» и «Доме с Алисой». 

Пользователи сообщают о проблемах с заказом такси, доставкой еды, оплатой покупок, использованием электронных карт и просмотром фильмов. Перестало отображаться движение общественного транспорта в реальном времени на «Яндекс.Картах», а сервис аренды электросамокатов не работает.

Кроме того, на таких площадках, как у компании «Яндекс», могут размещаться компании и системы, задействованные в передаче телевизионного контента. Поэтому нарушение работы соответствующей инфраструктуры потенциально может повлиять не только на интернет-сервисы, но и на доставку сигнала до части телеканалов. 

По словам IT-эксперта Александра Глущенко, уничтожение или серьезное повреждение дата-центра приводит к тому, что определенный сегмент цифровой инфраструктуры выходит из строя и начинают деградировать конкретные сервисы, работавшие на этой площадке. При этом Глущенко отмечает, что российская инфраструктура не готовилась к полномасштабной войне и систематическим ударам по таким объектам. В то же время, по его словам, кремль уже давно приучает россиян к тому, что интернет может исчезнуть.

Там отключают мобильный интернет, тестируют так называемые белые списки, постоянно увеличивают количество запрещенных ресурсов и сервисов. Поэтому, если у условного россиянина не работает «Яндекс.Еда», он может даже не удивиться: у него и мобильный интернет не работает. В этом смысле кремль фактически готовит население к цифровым ограничениям

— отметил он.

Приятным бонусом после ударов по дата-центрам в рф стало падение активности российских ботов в соцсетях, которое фиксируют не только в Украине, но и в Европе, в частности в Польше. Там, по сообщениям пользователей соцсетей, значительно снизилось количество постов, разжигавших вражду между украинцами и поляками.

Тысячи российских компаний под угрозой

Крупные дата-центры обеспечивают работу многих цифровых систем, и нарушение их работы будет иметь цепную реакцию для бизнеса, российских государственных структур и даже военной машины. По сообщениям местных СМИ, сбой в работе «Яндекса» уже ощутили компании в России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Беларуси и Армении. 

Если нарушается работа такой инфраструктуры, последствия могут выходить далеко за пределы самой технологической компании. Это большие экономические потери

- отмечает экономический эксперт Игорь Гарбарук.

Александр Глущенко обращает внимание на одну из главных уязвимостей российской цифровой системы. В отличие от украинской, российская IT-инфраструктура централизована.

Во-первых, в эту игру можно играть вдвоём. Во-вторых, российская телекоммуникационная инфраструктура физически значительно масштабнее украинской, поскольку Россия — большая страна с огромными расстояниями. Поэтому её дата-центры и каналы связи расположены в разных регионах. В то же время российский интернет-сегмент, особенно с точки зрения размещения данных и предоставления цифровых услуг, в значительной степени централизован и монополизирован. И наконец, российским компаниям не всегда есть куда быстро перенести свои данные и вычислительные мощности

- пояснил Глущенко.

По словам экспертов, даже наличие резервных мощностей не гарантирует бесперебойной работы после ударов по крупным дата-центрам. Перенос нагрузки на другие точки может вызвать задержки, перегрузки и ухудшение работы сервисов. Существует также риск потери информации, если клиенты не создавали резервных копий.

Если у «Яндекса» есть резервные копии собственных данных на других площадках, он может восстановить их. А если клиент хранил свои данные только в одном месте и не делал резервных копий, последствия могут быть значительно серьёзнее. В таком случае часть информации можно потерять навсегда

- отметил Глущенко.

Важно, что даже временная недоступность цифровых ресурсов может стоить бизнесу денег из-за остановки операций, нарушения логистики и необходимости восстановления инфраструктуры.

Экономический эффект от ударов по «Яндексу» 

Экономический эксперт Игорь Гарбарук предлагает рассматривать атаки на дата-центры в контексте стратегии ослабления российской экономики.

Я бы описал эту стратегию как стратегию тысячи уколов. Одним уколом человека не убьёшь, но когда таких уколов становится тысяча, их совокупный эффект может быть совсем иным. Так же и в войне: отдельный удар по нефтеперерабатывающему заводу, логистическому объекту или дата-центру не обязательно приведёт к стратегическому перелому. Но когда такие удары накапливаются, они создают системное давление на экономику и инфраструктуру противника

- объясняет Гарбарук.

По его словам, сейчас сложно оценить конкретные потери от того или иного удара по объектам в РФ.

Однако общая логика понятна: когда нарушается работа крупных цифровых платформ, это потенциально влияет на торговлю, логистику и сферу услуг. Подобные зависимости существуют и у других крупных компаний, в частности Wildberries и Ozon. А это налоги и, соответственно, деньги на войну

- отметил Гарбарук.

Реальные финансовые потери будут зависеть от стоимости повреждённого оборудования, продолжительности простоя, затрат на восстановление и возможного оттока клиентов. Для современных дата-центров необходимы серверы, графические ускорители, системы охлаждения, электропитания и высокоскоростные сетевые компоненты. В случае суперкомпьютеров требования ещё выше. По словам экспертов, альтернативные каналы импорта, например из Китая, могут лишь частично компенсировать дефицит и не гарантируют быстрого получения оборудования.

Если компаниям, которые пользуются сервисами «Яндекса», придётся дополнительно тратиться на резервное копирование, перенос данных и закупку серверов, это будет увеличивать операционные расходы и может влиять на налоговые поступления в российский бюджет.

Специалист по кибербезопасности Константин Корсун не исключает проблем в банковской системе в случае масштабных и длительных нарушений работы «Яндекса».

В определённом сценарии такие нарушения могут затронуть и экономически важные системы, в частности банковские сервисы. Если люди начнут массово сталкиваться с невозможностью пользоваться финансовыми услугами, это может усилить общественную тревогу и негативно повлиять на экономическую активность. Однако говорить о неизбежном банковском или общеэкономическом коллапсе лишь на основании ударов по дата-центрам было бы преждевременно

- говорит эксперт.

Пострадает ли армия рф от потери суперкомпьютеров "Яндекса"

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что для военных особенно важна возможность ориентироваться на местности, получать информацию о рельефе и ландшафте, определять высоты различных объектов, анализировать особенности территории. Все эти данные россияне используют во время планирования и выполнения военных задач.

российская армия в значительной степени зависит от гражданской цифровой инфраструктуры, и в этом контексте "Яндекс" играет важную роль. Компания является одним из ключевых поставщиков цифровых сервисов и программных инструментов в россии, которые могут использоваться как государственными структурами, так и военными. Речь идёт о широком спектре задач – от ведения учёта и работы с данными до картографии, навигации, геолокации и вычислительных ресурсов. Прежде всего это геоданные, облачные вычисления и навигационные технологии

- рассказывает он.

Например, российские военные используют "Яндекс.Карты" для получения картографической информации. Коваленко напомнил, что некоторые российские подразделения даже публично демонстрировали использование этого сервиса, и в 2025 году российская военная прокуратура через суд добивалась ограничений на публикацию военнослужащими материалов, раскрывавших использование "Яндекс.Карт". 

Yandex Cloud россияне используют для работы с большими массивами информации, аналитики и разработки программных решений. По словам Коваленко, если такие инструменты задействованы в военных проектах, они потенциально могут поддерживать различные процессы – от обработки разведывательных данных до работы систем искусственного интеллекта.

Представим ситуацию: у военного есть информация о местности, особенностях рельефа, расположении определённых объектов и перемещении противника. Ему нужно обработать эти данные, сопоставить их между собой и принять решение. Для этого могут использоваться различные цифровые инструменты, картографические сервисы и вычислительные системы. Если в такой процесс вовлечён искусственный интеллект, ему также необходимы соответствующие вычислительные мощности. Именно поэтому я рассматриваю удары по дата-центрам не только как экономическое или социальное давление на россию, но и как вопрос, который потенциально может иметь военное значение

- объясняет он.

Специалист по кибербезопасности Константин Корсун добавляет, что значительная часть деятельности российской военной машины, связанной с обработкой данных, работой сайтов, серверов и другими цифровыми процессами, зависит от обычной интернет-инфраструктуры. При этом используются шифрование, анонимизация трафика и другие средства защиты.

Если же говорить о непосредственном влиянии ударов по дата-центрам на ситуацию на фронте, то оно, вероятнее всего, будет значительно меньшим, чем нам хотелось бы. Я бы даже сказал, что это влияние может быть минимальным. Определённые последствия возможны для тыловых штабов, расположенных далеко от линии боевого соприкосновения и активно использующих обычный интернет для работы. Но непосредственно на передовой ситуация иная

- говорит специалист.

Это связано с тем, что у россиян на передовой интернет-связь практически отсутствует, поэтому использование сервисов вроде "Яндекс. Карты" ограничено.

Но это не означает, что такие удары вообще не имеют смысла. Их потенциальный эффект нужно рассматривать шире – в контексте экономики, цифровой инфраструктуры и зависимости российского бизнеса от крупных технологических платформ

- подчёркивает Корсун.

Способны ли удары усилить давление на кремль

Опрошенные УНН эксперты сходятся во мнении, что украинские удары по российским объектам имеют накопительный эффект и постепенно будут ослаблять экономику рф и её технологические возможности.

Это не означает, что один удар автоматически вызовет логистический коллапс. Но если такие потери становятся системными, их совокупный эффект может быть значительно ощутимее. В этом и заключается смысл постепенного ослабления ключевых узлов российской экономики

- отмечает Игорь Гарбарук.

Очевидно, что чем больше критически важных технологических мощностей России выходит из строя и чем сложнее их восстанавливать, тем дороже российской экономике обходится война против Украины.

Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ и назвал условие11.10.26, 12:33 • 15111 просмотров

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологиипубликации
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