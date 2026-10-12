Рада підвищила поріг великої приватизації - що передбачається

Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2026

Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2026

Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2026

Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2026