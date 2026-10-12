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Рада підвищила поріг великої приватизації - що передбачається

Київ • УНН

 • 6354 перегляди

Парламент підтримав законопроєкт про зміни у приватизації держмайна. Покупці сплачуватимуть 5% за підготовку активів, але не більше 1000 мінімальних зарплат.

Рада підвищила поріг великої приватизації - що передбачається
Фото: depositphotos.com

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає внесення змін до приватизації державного майна. Зокрема, покупці державних активів сплачуватимуть внески за оформлення документації, а також збільшується вартісний поріг великої приватизації до 1 млрд гривень. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.

Деталі 

Законопроєкт №16011 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності приватизації державного майна" у першому читанні та за основу ухвалили 244 нардепи. 

 Відповідно до документа, передбачається, що до об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або комунальної власності, вартість активів яких, згідно з даними фінансової звітності, за останній звітний рік перевищує один мільярд гривень. 

Раніше ця сума становила 250 млн гривень. 

Також документ передбачає створення уповноваженої юридичної особи, яка на 100% належатиме державі, перебуватиме у сфері управління Фонду державного майна України та визначатиметься Кабміном за поданням ФДМУ.

Орган зможе оформлювати технічну документацію, реєструвати речові права, проводити аудити, відновлювати первинні документи, займатися маркетингом і презентацією об’єктів потенційним покупцям. Також її працівників пропонують дозволити залучати до виконання обов’язків керівників підприємств, які готують до приватизації.

За підготовку державного майна до приватизації пропонують запровадити плату в розмірі 5% від ціни продажу. Водночас її верхню межу обмежать сумою, еквівалентною 1000 мінімальним заробітним платам станом на 1 січня відповідного року. Наразі це становить 8 млн 647 тис. гривень. 

Зазначимо, цей законопроєкт важливий для отримання наступного траншу від Світового банку. 

Нагадаємо 

Фонд державного майна України у жовтні виставить на приватизаційні аукціони чотири великі об’єкти, серед яких державні підприємства та конфісковані санкційні активи. 

Павло Башинський

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