Рада підвищила поріг великої приватизації - що передбачається
Київ • УНН
Парламент підтримав законопроєкт про зміни у приватизації держмайна. Покупці сплачуватимуть 5% за підготовку активів, але не більше 1000 мінімальних зарплат.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає внесення змін до приватизації державного майна. Зокрема, покупці державних активів сплачуватимуть внески за оформлення документації, а також збільшується вартісний поріг великої приватизації до 1 млрд гривень. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.
Деталі
Законопроєкт №16011 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності приватизації державного майна" у першому читанні та за основу ухвалили 244 нардепи.
Відповідно до документа, передбачається, що до об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або комунальної власності, вартість активів яких, згідно з даними фінансової звітності, за останній звітний рік перевищує один мільярд гривень.
Раніше ця сума становила 250 млн гривень.
Також документ передбачає створення уповноваженої юридичної особи, яка на 100% належатиме державі, перебуватиме у сфері управління Фонду державного майна України та визначатиметься Кабміном за поданням ФДМУ.
Орган зможе оформлювати технічну документацію, реєструвати речові права, проводити аудити, відновлювати первинні документи, займатися маркетингом і презентацією об’єктів потенційним покупцям. Також її працівників пропонують дозволити залучати до виконання обов’язків керівників підприємств, які готують до приватизації.
За підготовку державного майна до приватизації пропонують запровадити плату в розмірі 5% від ціни продажу. Водночас її верхню межу обмежать сумою, еквівалентною 1000 мінімальним заробітним платам станом на 1 січня відповідного року. Наразі це становить 8 млн 647 тис. гривень.
Зазначимо, цей законопроєкт важливий для отримання наступного траншу від Світового банку.
Нагадаємо
Фонд державного майна України у жовтні виставить на приватизаційні аукціони чотири великі об’єкти, серед яких державні підприємства та конфісковані санкційні активи.