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Рада повысила порог крупной приватизации — что предусматривается

Киев • УНН

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Парламент поддержал законопроект об изменениях в приватизации госимущества. Покупатели будут платить 5% за подготовку активов, но не более 1000 минимальных заработных плат.

Рада повысила порог крупной приватизации — что предусматривается
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий внесение изменений в приватизацию государственного имущества. В частности, покупатели государственных активов будут платить взносы за оформление документации, а стоимостный порог крупной приватизации повышается до 1 млрд гривен. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали 

Законопроект №16011 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности приватизации государственного имущества" в первом чтении и за основу поддержали 244 народных депутата. 

 Согласно документу, к объектам крупной приватизации относятся объекты государственной или коммунальной собственности, стоимость активов которых, согласно данным финансовой отчетности, за последний отчетный год превышает один миллиард гривен. 

Ранее эта сумма составляла 250 млн гривен. 

Также документ предусматривает создание уполномоченного юридического лица, которое на 100% будет принадлежать государству, находиться в сфере управления Фонда государственного имущества Украины и определяться Кабмином по представлению ФГИУ.

Орган сможет оформлять техническую документацию, регистрировать вещные права, проводить аудиты, восстанавливать первичные документы, заниматься маркетингом и презентацией объектов потенциальным покупателям. Также предлагается разрешить привлекать его работников к выполнению обязанностей руководителей предприятий, которые готовят к приватизации.

За подготовку государственного имущества к приватизации предлагается ввести плату в размере 5% от цены продажи. При этом ее верхний предел ограничат суммой, эквивалентной 1000 минимальным заработным платам по состоянию на 1 января соответствующего года. В настоящее время это составляет 8 млн 647 тыс. гривен. 

Отметим, этот законопроект важен для получения следующего транша от Всемирного банка. 

Напомним 

Фонд государственного имущества Украины в октябре выставит на приватизационные аукционы четыре крупных объекта, среди которых государственные предприятия и конфискованные санкционные активы. 

Павел Башинский

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