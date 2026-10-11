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Міжнародний день дівчат відзначають 11 жовтня: історія та мета свята

Київ • УНН

 • 4192 перегляди

11 жовтня ООН привертає увагу до прав і викликів дівчат. Серед проблем — ранні шлюби, насильство, дискримінація та цифрова нерівність.

Міжнародний день дівчат відзначають 11 жовтня: історія та мета свята
Фото ілюстративне

Щороку 11 жовтня світова спільнота відзначає Міжнародний день дівчат. Цю дату було встановлено Організацією Об'єднаних Націй, аби привернути увагу суспільства до унікальних викликів, дискримінації та порушень прав, з якими щодня стикаються дівчата по всьому світу. Міжнародний день дівчат — це нагадування про те, що кожна дівчина, незалежно від місця народження, кольору шкіри чи статків родини, має право на безпечне дитинство, освіту та свободу вибору, пише УНН.

Історія виникнення та мета свята

Офіційна історія цього дня розпочалася у 2011 році, коли Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, оголосивши 11 жовтня Міжнародним днем дівчат. Уперше його відзначили у 2012 році. Проте передумови створення цієї дати формувалися десятиліттями. Ще у 1995 році на Четвертій всесвітній конференції з становища жінок у Пекіні країни-учасниці одностайно ухвалили Пекінську декларацію та Платформу дій — найпрогресивніший документ для захисту прав жінок та дівчат. Пекінська платформа стала першою міжнародною угодою, яка окремо виділила права дівчинки як окремий напрямок захисту та розвитку.

Головна мета свята це захист базових прав, забезпечення доступу до якісної освіти: охорони здоров’я та повноцінного харчування, боротьба із насильством: протидія раннім шлюбам, гендерно обумовленому насильству, дискримінації та торгівлі людьми, розширення можливостей: створення умов для розвитку лідерських якостей, участі в ухваленні рішень та побудови успішної кар'єри у будь-якій сфері.

Ключові виклики дівчат у сучасному світі

Попри значний прогрес у сфері прав людини, мільйони дівчат на планеті досі зіштовхуються з проблемами, які обмежують їхній потенціал ще з дитинства:

  • за даними ЮНЕСКО, понад 120 мільйонів дівчат у світі не відвідують школу. У багатьох країнах бідність, соціальні упередження або відсутність безпечної інфраструктури змушують батьків віддавати перевагу навчанню хлопчиків, залишаючи дівчат без базової грамотності;
    • щороку мільйони дівчат виходять заміж до досягнення 18 років. Ранні шлюби позбавляють їх дитинства, переривають освіту та наражають на високий ризик ранньої вагітності, що нерідко призводить до важких ускладнень для здоров'я;
      • у світі технологій дівчата частіше позбавлені доступу до інтернету, гаджетів та STEM-освіти. Це обмежує їхні можливості отримувати високооплачувані професії майбутнього;
        • булінг у школі, домашнє насильство, кібербулінг та домагання залишаються поширеною загрозою для фізичного та ментального здоров'я неповнолітніх дівчат.

          Як підтримати дівчат та сприяти їхньому розвитку

          Створення умов для реалізації потенціалу дівчат — це не лише питання соціальної справедливості, а й пряма інвестиція в економічний добробут усього суспільства. Згідно з масштабним дослідженням Світового банку "Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls", кожен додатковий рік середньої освіти збільшує майбутні приватні доходи дівчини на 15–25%, а обмеження їхнього доступу до навчання коштує світовій економіці до 30 трильйонів доларів утраченої продуктивності. Крім того, за даними ЮНЕСКО, жінки інвестують до 90% свого доходу назад у родину — у харчування, медицину та освіту дітей. Це означає, що якісна освіта дівчат є найефективнішим інструментом для подолання бідності та розвитку всієї громади.

          Як допомогти дівчаткам, щоб вони були впевненими та успішними:

          • не варто ділити іграшки, професії чи захоплення за гендерною ознакою. Дівчата мають знати, що для них відкриті будь-які шляхи — від програмування, робототехніки та авіації до політики, мистецтва й підприємництва;
            • створення менторських програм, наукових гуртків та IT-курсових ініціатив для дівчат допомагає долати страх перед «складними» технічними спеціальностями;
              • навчання критичному мисленню, фінансовій грамотності, ораторському мистецтву та лідерству дає дівчатам інструменти для відстоювання власних кордонів;
                • наявність позитивних рольових моделей — успішних жінок-лідерок, науковиць, спортсменок — надихає дівчат вірити у власні сили та досягати цілей;
                  • навчання правилам медіаграмотності та безпеки в інтернеті допомагає захистити дівчат від кібербулінгу, шантажу та онлайн-домагань.

                    Що святкують 11 жовтня в Україні та світі 11.10.26, 06:45 • 4828 переглядiв

                    Олександра Месенко

                    СуспільствоУНН LiteПублікаціїОсвіта
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