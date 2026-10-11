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Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника

Киев • УНН

 • 2382 просмотра

11 октября ООН привлекает внимание к правам и вызовам, с которыми сталкиваются девочки. Среди проблем — ранние браки, насилие, дискриминация и цифровое неравенство.

Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника
Фото иллюстративное

Ежегодно 11 октября мировое сообщество отмечает Международный день девочек. Эта дата была учреждена Организацией Объединённых Наций, чтобы привлечь внимание общества к уникальным вызовам, дискриминации и нарушениям прав, с которыми ежедневно сталкиваются девочки по всему миру. Международный день девочек — это напоминание о том, что каждая девочка, независимо от места рождения, цвета кожи или достатка семьи, имеет право на безопасное детство, образование и свободу выбора, пишет УНН.

История возникновения и цель праздника

Официальная история этого дня началась в 2011 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, объявив 11 октября Международным днём девочек. Впервые его отметили в 2012 году. Однако предпосылки создания этой даты формировались десятилетиями. Ещё в 1995 году на Четвёртой всемирной конференции по положению женщин в Пекине страны-участницы единогласно приняли Пекинскую декларацию и Платформу действий — самый прогрессивный документ по защите прав женщин и девочек. Пекинская платформа стала первым международным соглашением, которое отдельно выделило права девочек как самостоятельное направление защиты и развития.

Главная цель праздника — защита базовых прав, обеспечение доступа к качественному образованию, здравоохранению и полноценному питанию, борьба с насилием: противодействие ранним бракам, гендерно обусловленному насилию, дискриминации и торговле людьми, расширение возможностей: создание условий для развития лидерских качеств, участия в принятии решений и построения успешной карьеры в любой сфере.

Ключевые вызовы для девочек в современном мире

Несмотря на значительный прогресс в сфере прав человека, миллионы девочек на планете по-прежнему сталкиваются с проблемами, которые ограничивают их потенциал ещё с детства:

  • по данным ЮНЕСКО, более 120 миллионов девочек в мире не посещают школу. Во многих странах бедность, социальные предубеждения или отсутствие безопасной инфраструктуры вынуждают родителей отдавать предпочтение образованию мальчиков, оставляя девочек без базовой грамотности;
    • ежегодно миллионы девочек выходят замуж, не достигнув 18 лет. Ранние браки лишают их детства, прерывают образование и подвергают высокому риску ранней беременности, что нередко приводит к тяжёлым осложнениям для здоровья;
      • в мире технологий девочки чаще лишены доступа к интернету, гаджетам и STEM-образованию. Это ограничивает их возможности получать высокооплачиваемые профессии будущего;
        • буллинг в школе, домашнее насилие, кибербуллинг и домогательства остаются распространённой угрозой для физического и психического здоровья несовершеннолетних девочек.

          Как поддержать девочек и способствовать их развитию

          Создание условий для реализации потенциала девочек — это не только вопрос социальной справедливости, но и прямая инвестиция в экономическое благополучие всего общества. Согласно масштабному исследованию Всемирного банка "Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls", каждый дополнительный год среднего образования увеличивает будущие частные доходы девушки на 15–25%, а ограничение их доступа к обучению обходится мировой экономике в сумму до 30 триллионов долларов недополученной производительности. Кроме того, по данным ЮНЕСКО, женщины инвестируют до 90% своего дохода обратно в семью — в питание, медицину и образование детей. Это означает, что качественное образование девочек является наиболее эффективным инструментом для преодоления бедности и развития всего сообщества.

          Как помочь девочкам, чтобы они были уверенными и успешными:

          • не стоит делить игрушки, профессии или увлечения по гендерному признаку. Девочки должны знать, что перед ними открыты любые пути — от программирования, робототехники и авиации до политики, искусства и предпринимательства;
            • создание менторских программ, научных кружков и IT-курсовых инициатив для девочек помогает преодолевать страх перед «сложными» техническими специальностями;
              • обучение критическому мышлению, финансовой грамотности, ораторскому искусству и лидерству даёт девочкам инструменты для отстаивания собственных границ;
                • наличие позитивных ролевых моделей — успешных женщин-лидеров, учёных, спортсменок — вдохновляет девочек верить в собственные силы и достигать целей;
                  • обучение правилам медиаграмотности и безопасности в интернете помогает защитить девочек от кибербуллинга, шантажа и онлайн-домогательств.

                    Что празднуют 11 октября в Украине и мире 11.10.26, 06:45 • 4756 просмотров

                    Александра Месенко

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