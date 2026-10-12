Каллас висловилася про вибори в Україні після заяв Трампа
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС впевнена, що вибори в Україні відбудуться після тиску на росію щодо припинення війни. Зеленський готовий провести їх якнайшвидше.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що якщо на росію чинитимуть тиск, щоб вони зупинили війну, то вона впевнена, що в Україні відбудуться вибори. Про це вона заявила журналістам 12 жовтня, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.
Майже кожна конституція містить положення про те, що під час війни вибори проводитися не можуть. І я розумію, що президент Зеленський також сказав, що якщо буде припинення вогню, то він готовий провести вибори якомога швидше. Але вибори – це завжди боротьба між різними групами всередині країни, тоді як атаки відбуваються ззовні, і тому дуже важливо тримати людей разом, поки триває війна. Якщо на росію чинитимуть тиск, щоб вони зупинили цю війну, я впевнена, що в Україні відбудуться вибори
Також вона зазначила: "США є нашим найбільшим союзником, але наше послання чітке: якщо ми хочемо покласти край цій війні, єдиний спосіб зробити це – це посилити тиск на росію, і ми закликаємо США запровадити санкції, щоб ми могли завершити цю війну, і всі ці наслідки атак на нафтопереробні заводи не були б такими, якби війна закінчилася".
Каллас: "енергетичне перемир'я" має виходити за межі НПЗ, бо це вигідно росіянам12.10.26, 11:32 • 1862 перегляди