Каллас висловилася про вибори в Україні після заяв Трампа

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що якщо на росію чинитимуть тиск, щоб вони зупинили війну, то вона впевнена, що в Україні відбудуться вибори. Про це вона заявила журналістам 12 жовтня, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.

Майже кожна конституція містить положення про те, що під час війни вибори проводитися не можуть. І я розумію, що президент Зеленський також сказав, що якщо буде припинення вогню, то він готовий провести вибори якомога швидше. Але вибори – це завжди боротьба між різними групами всередині країни, тоді як атаки відбуваються ззовні, і тому дуже важливо тримати людей разом, поки триває війна. Якщо на росію чинитимуть тиск, щоб вони зупинили цю війну, я впевнена, що в Україні відбудуться вибори