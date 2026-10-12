Каллас высказалась о выборах в Украине после заявлений Трампа

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что если на Россию будут оказывать давление, чтобы она прекратила войну, то она уверена, что в Украине состоятся выборы. Об этом она заявила журналистам 12 октября, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Почти каждая конституция содержит положение о том, что во время войны выборы проводиться не могут. И я понимаю, что президент Зеленский также сказал, что если будет прекращение огня, то он готов провести выборы как можно скорее. Но выборы — это всегда борьба между различными группами внутри страны, тогда как атаки происходят извне, и поэтому очень важно держать людей вместе, пока продолжается война. Если на Россию будут оказывать давление, чтобы она прекратила эту войну, я уверена, что в Украине состоятся выборы — ответила Каллас на вопрос, какая реакция на призыв президента США Дональда Трампа к новым выборам в Украине.

Также она отметила: "США являются нашим крупнейшим союзником, но наше послание четкое: если мы хотим положить конец этой войне, единственный способ сделать это — усилить давление на Россию, и мы призываем США ввести санкции, чтобы мы могли завершить эту войну, и всех этих последствий атак на нефтеперерабатывающие заводы не было бы, если бы война закончилась".

Каллас: «энергетическое перемирие» должно выходить за пределы НПЗ, поскольку это выгодно россиянам