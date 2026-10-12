Каллас высказалась о выборах в Украине после заявлений Трампа
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС уверена, что выборы в Украине состоятся после оказания давления на Россию с целью прекращения войны. Зеленский готов провести их как можно скорее.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что если на Россию будут оказывать давление, чтобы она прекратила войну, то она уверена, что в Украине состоятся выборы. Об этом она заявила журналистам 12 октября, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.
Почти каждая конституция содержит положение о том, что во время войны выборы проводиться не могут. И я понимаю, что президент Зеленский также сказал, что если будет прекращение огня, то он готов провести выборы как можно скорее. Но выборы — это всегда борьба между различными группами внутри страны, тогда как атаки происходят извне, и поэтому очень важно держать людей вместе, пока продолжается война. Если на Россию будут оказывать давление, чтобы она прекратила эту войну, я уверена, что в Украине состоятся выборы
Также она отметила: "США являются нашим крупнейшим союзником, но наше послание четкое: если мы хотим положить конец этой войне, единственный способ сделать это — усилить давление на Россию, и мы призываем США ввести санкции, чтобы мы могли завершить эту войну, и всех этих последствий атак на нефтеперерабатывающие заводы не было бы, если бы война закончилась".
Каллас: «энергетическое перемирие» должно выходить за пределы НПЗ, поскольку это выгодно россиянам12.10.26, 11:32 • 1520 просмотров