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Головнокомандувач НАТО збирається зробити попередження росії щодо будь-якої атаки

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Генерал Алексус Гринкевич представить у Варшаві «теорію перемоги» НАТО. Альянс прагне стримати гібридні дії росії та заспокоїти союзників.

Головнокомандувач НАТО збирається зробити попередження росії щодо будь-якої атаки

Головний військовий командувач НАТО, як очікується, у понеділок, 12 жовтня, виступить з попередженням росії щодо здатності альянсу протистояти будь-якій атаці, на тлі того, як зростає занепокоєння щодо загрози з боку москви. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Представники НАТО заявили, що генерал США Алексус Гринкевич, Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, детально викладе свою "теорію перемоги" у разі будь-якої потенційної атаки на конференції з безпеки у Варшаві.

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Цей крок головнокомандувача відбувається на тлі того, як НАТО прагне надіслати москві сигнал зупинити те, що західні чиновники називають "гібридною" кампанією диверсій та втручання проти прихильників України у війні рф проти України.

В останні місяці зросли побоювання, що кремль активізує свої дії після гучних інцидентів, включаючи виявлення безпілотника, начиненого вибухівкою, в німецькому аеропорту.

"Теорія перемоги Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі проста: зберегти перевагу НАТО, що відповідає планам стримування та оборони альянсу та ґрунтується на них", – заявив минулого тижня полковник Мартін О'Доннелл, речник американського генерала.

"Але враховуючи нестабільну та складну глобальну безпекову ситуацію, нам потрібно зараз створити умови для стримування агресії та, за необхідності, перемоги у разі атаки", – сказав О'Доннелл, зазначивши, що теорія створює основу для цього.

Як зазначається, презентація Гринкевича навряд чи розкриє багато нових деталей стратегії НАТО і має на меті як надіслати сигнал москві, так і заспокоїти членів на східному фланзі альянсу.

Західні чиновники стверджують, що "гібридні атаки" москви стали більш безрозсудними, на тлі того, як сили кремля застрягли в Україні, і що вони несуть ризик  спричинити значні втрати життя.

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Альянс, головною метою якого є стримування збройного вторгнення росії, намагається вирішити, як впоратися з інцидентами в "сірій зоні" під межею відкритого конфлікту.

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Генсек НАТО Марк Рютте закликав країни зберігати "спокій, продовжувати та підтримувати Україну".

"Ми не повинні бути наївними... щодо росії, але вони знають, що ми сильніші", – сказав Рютте минулого місяця.

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Але зростання російської активності відбувається в час потенційної вразливості для Європи. Союзники зараз готуються до можливого скорочення американських сил у Європі, на тлі того, як Пентагон проводить огляд своїх розгортань на континенті. Очікується, що результати процесу будуть оголошені до кінця року.

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Європейські країни вже поспішають зміцнювати свої збройні сили, на тлі того, як зросли сумніви щодо надійності Сполучених Штатів за президента Дональда Трампа, пише видання.

Юлія Шрамко

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