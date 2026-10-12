Головнокомандувач НАТО збирається зробити попередження росії щодо будь-якої атаки
Київ • УНН
Генерал Алексус Гринкевич представить у Варшаві «теорію перемоги» НАТО. Альянс прагне стримати гібридні дії росії та заспокоїти союзників.
Головний військовий командувач НАТО, як очікується, у понеділок, 12 жовтня, виступить з попередженням росії щодо здатності альянсу протистояти будь-якій атаці, на тлі того, як зростає занепокоєння щодо загрози з боку москви. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
Деталі
Представники НАТО заявили, що генерал США Алексус Гринкевич, Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, детально викладе свою "теорію перемоги" у разі будь-якої потенційної атаки на конференції з безпеки у Варшаві.
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Цей крок головнокомандувача відбувається на тлі того, як НАТО прагне надіслати москві сигнал зупинити те, що західні чиновники називають "гібридною" кампанією диверсій та втручання проти прихильників України у війні рф проти України.
В останні місяці зросли побоювання, що кремль активізує свої дії після гучних інцидентів, включаючи виявлення безпілотника, начиненого вибухівкою, в німецькому аеропорту.
"Теорія перемоги Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі проста: зберегти перевагу НАТО, що відповідає планам стримування та оборони альянсу та ґрунтується на них", – заявив минулого тижня полковник Мартін О'Доннелл, речник американського генерала.
"Але враховуючи нестабільну та складну глобальну безпекову ситуацію, нам потрібно зараз створити умови для стримування агресії та, за необхідності, перемоги у разі атаки", – сказав О'Доннелл, зазначивши, що теорія створює основу для цього.
Як зазначається, презентація Гринкевича навряд чи розкриє багато нових деталей стратегії НАТО і має на меті як надіслати сигнал москві, так і заспокоїти членів на східному фланзі альянсу.
Західні чиновники стверджують, що "гібридні атаки" москви стали більш безрозсудними, на тлі того, як сили кремля застрягли в Україні, і що вони несуть ризик спричинити значні втрати життя.
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