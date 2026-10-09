Активність російських супутників викликає занепокоєння щодо Starlink - німецький генерал

$44.850.0150.140.02
ukenru
14:20 • 8398 перегляди
москву та область атакують дрони й кулі, в аеропортах затримали понад 370 рейсівVideo
13:40 • 11972 перегляди
рф оснастила "Шахеди", якими атакує Київ, новими 32-елементними антенами - які труднощі це створює для УкраїниPhoto
13:36 • 11472 перегляди
Українська делегація прибула до Маямі на переговори з посланцями Трампа - ЗМІ
13:19 • 10137 перегляди
В Україні з'являться спеціальні паркувальні місця для водіїв із маленькими дітьми - що зміниться
12:26 • 13431 перегляди
У Києві почали розгортати пункти незламності - де ситуація зі світлом найважча
12:05 • 13184 перегляди
Зеленський розповів, якими дронами Сили оборони вдарили по російських НПЗ: модифіковані FP-1 та Ан-196 RSPhotoVideo
09:51 • 18177 перегляди
Генштаб підтвердив ураження об'єктів, задіяних у запуску ракет і виробництві ракетного палива рф
Ексклюзив
09:35 • 31885 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
9 жовтня, 09:11 • 19803 перегляди
Нобелівську премію миру 2026 року отримала Наванетхем Піллей з ПАРPhoto
9 жовтня, 08:02 • 28080 перегляди
Графіків знову побільшало на тлі атак рф, без світла частина Києва і 7 областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.1м/с
77%
748мм
Популярнi новини
Екстрені відключення світла знову ввели у частині регіонів - зачепило Київ і область9 жовтня, 05:49 • 13046 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto9 жовтня, 06:13 • 62127 перегляди
Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера закликала Джесіку Біл переглянути роль у фільмі "Playmates"11:01 • 12473 перегляди
Нобелівська лауреатка Наві Піллей пожартувала про поділ премії з ТрампомVideo11:31 • 11214 перегляди
Експринц Ендрю отримав £302 тисячі компенсації за відмову від оренди королівської резиденції11:57 • 9790 перегляди
Публікації
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води14:52 • 1598 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати14:39 • 3058 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto13:46 • 8272 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
09:35 • 31883 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto9 жовтня, 06:13 • 62278 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Чоловік виграв трирічну суперечку щодо штрафу за паркування, скориставшись ChatGPT як адвокатом15:10 • 110 перегляди
“У нас була угода. Де мій Bentley” - Усик у Лондоні звернуся до промоутера Френка УорренаPhotoVideo14:03 • 5140 перегляди
На Берлінській стіні збережуть останній оригінальний розписPhoto12:23 • 9016 перегляди
Експринц Ендрю отримав £302 тисячі компенсації за відмову від оренди королівської резиденції11:57 • 10028 перегляди
Нобелівська лауреатка Наві Піллей пожартувала про поділ премії з ТрампомVideo11:31 • 11341 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Північний потік

Активність російських супутників викликає занепокоєння щодо Starlink - німецький генерал

Київ • УНН

 • 1304 перегляди

Російські військові супутники маневрували біля супутника ICEYE, що підтримує Україну. Німецький генерал попередив про ризики для Starlink.

Активність російських супутників викликає занепокоєння щодо Starlink - німецький генерал
X/ICEYE

Спостереження за західним супутником, який підтримує Україну, групою російських військових супутників на початку цього року демонструє можливості, які можуть загрожувати комерційним супутниковим угрупованням, таким як Starlink Ілона Маска. Про це заявив командувач космічними силами Німеччини Міхаель Траут агентству Reuters, пише УНН.

Деталі

У травні росія провела маневр із чотирма військовими супутниками, відомими як "Космос 2610–2613", поблизу комерційного супутника радіолокаційної зйомки, повідомило Космічне командування США. Фінська ICEYE, що надає дані США та їхнім союзникам, підтвердила агентству Reuters, що це був один із їхніх супутників.

Генерал-майор Міхаель Траут, голова німецького космічного командування, описав російські космічні апарати як такі, що "переслідують" супутник ICEYE, який надає розвідувальні зображення.

"росія демонструє способи, які, якщо їх використовувати безпосередньо проти такого мегаугруповання супутників, як-от Starlink, можуть вплинути на термін їх служби" та на якість обслуговування для всіх користувачів, а не лише для України, сказав Reuters генерал Траут. Він сказав, що можливості супутників можуть бути порушені навіть без прямої атаки.

Це "мене дуже турбує", сказав він.

Його побоювання, зауважує видання, підкреслюють зростаючу залежність західних військових від комерційних супутникових мереж, що порушує питання, хто має їх захищати. Коментарі Траута також прозвучали на тлі звинувачень європейських чиновників на адресу росії в ескалації диверсійних дій у регіоні, спрямованих на підрив підтримки України, включаючи недавні атаки безпілотників та підпали, а також змову з метою вивести підводні кабелі з ладу, пише видання.

За словами західних військових чиновників, втручання росії у західні космічні системи значно зросло після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. Вони кажуть, що це включає наземне глушіння та орбітальний стеження, спрямоване на збір розвідувальних даних та перевірку толерантності Заходу.

Міністерство оборони росії не відповіло на питання Reuters щодо своєї супутникової діяльності. москва неодноразово попереджала, що комерційні західні супутники, які допомагають Україні, можуть стати законними цілями для дій у відповідь. Вона заперечує проведення диверсійних операцій у країнах НАТО, пише видання.

Компанія SpaceX, що управляє Starlink, не відповіла на запит про коментар.

Російська тактика "сірої зони"

Німецький генерал Траут заявив, що відкрита атака на супутник Starlink означатиме серйозну ескалацію, але москва може використати тактику "сірої зони". Він описав гіпотетичний сценарій, у якому російський супутник дрейфує на орбіту Starlink, а потім руйнується, змушуючи супутники здійснювати ресурсомісткі маневри ухилення, які можуть скоротити термін їхньої служби.

Два інші західні чиновники повідомили Reuters, що російська активність викликає побоювання з приводу Starlink, найбільшого у світі супутникового угруповання.

росія не розкриває можливості групи супутників "Космос", зазначає видання.

Міністр оборони Німеччини: два російські супутники відстежують космічні апарати Збройних сил Німеччини25.09.25, 16:28 • 3245 переглядiв

Переміщення в "безпосередню близькість" до ICEYE, можливо, мало на меті проведення спостереження, підготовку до майбутніх перешкод або забезпечення можливостей передачі сигналів, сказала Белінда Маршан, головний науковець американської компанії космічної розвідки Slingshot Aerospace.

Генеральний директор ICEYE Рафал Модржевський повідомив Reuters, що компанія пізніше перемістила свій супутник, що спровокувало подальші російські маневри. Цей епізод показав, як супутники все частіше можуть пересуватися близько один до одного "або для спостереження, або для потенційного заподіяння шкоди", сказав він. Цей епізод наголошує на необхідності моніторингу активності на орбіті, сказав Модржевський, і порушує питання необхідності захисту.

У межах масштабного плану витрат щодо зміцнення власних космічних можливостей Німеччина розробляє супутники-інспектори та розглядає можливість створення орбітальної зброї, здатної порушувати ворожу космічну діяльність, не знищуючи цілі, заявив Траут.

Збройні сили Німеччини також уклали з компанією ICEYE та німецькою компанією контракт на створення десятків супутників, зокрема для підтримки східного флангу НАТО.

Столиці ЄС таємно готуються до можливої смертельної гібридної атаки - Politico07.10.26, 17:01 • 6166 переглядiв

Юлія Шрамко

СвітТехнології
Кібератака
російська пропаганда
Війна в Україні
ICEYE
Starlink
SpaceX
НАТО
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна