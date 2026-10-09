Активність російських супутників викликає занепокоєння щодо Starlink - німецький генерал

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Спостереження за західним супутником, який підтримує Україну, групою російських військових супутників на початку цього року демонструє можливості, які можуть загрожувати комерційним супутниковим угрупованням, таким як Starlink Ілона Маска. Про це заявив командувач космічними силами Німеччини Міхаель Траут агентству Reuters, пише УНН.

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У травні росія провела маневр із чотирма військовими супутниками, відомими як "Космос 2610–2613", поблизу комерційного супутника радіолокаційної зйомки, повідомило Космічне командування США. Фінська ICEYE, що надає дані США та їхнім союзникам, підтвердила агентству Reuters, що це був один із їхніх супутників.

Генерал-майор Міхаель Траут, голова німецького космічного командування, описав російські космічні апарати як такі, що "переслідують" супутник ICEYE, який надає розвідувальні зображення.

"росія демонструє способи, які, якщо їх використовувати безпосередньо проти такого мегаугруповання супутників, як-от Starlink, можуть вплинути на термін їх служби" та на якість обслуговування для всіх користувачів, а не лише для України, сказав Reuters генерал Траут. Він сказав, що можливості супутників можуть бути порушені навіть без прямої атаки.

Це "мене дуже турбує", сказав він.

Його побоювання, зауважує видання, підкреслюють зростаючу залежність західних військових від комерційних супутникових мереж, що порушує питання, хто має їх захищати. Коментарі Траута також прозвучали на тлі звинувачень європейських чиновників на адресу росії в ескалації диверсійних дій у регіоні, спрямованих на підрив підтримки України, включаючи недавні атаки безпілотників та підпали, а також змову з метою вивести підводні кабелі з ладу, пише видання.

За словами західних військових чиновників, втручання росії у західні космічні системи значно зросло після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. Вони кажуть, що це включає наземне глушіння та орбітальний стеження, спрямоване на збір розвідувальних даних та перевірку толерантності Заходу.

Міністерство оборони росії не відповіло на питання Reuters щодо своєї супутникової діяльності. москва неодноразово попереджала, що комерційні західні супутники, які допомагають Україні, можуть стати законними цілями для дій у відповідь. Вона заперечує проведення диверсійних операцій у країнах НАТО, пише видання.

Компанія SpaceX, що управляє Starlink, не відповіла на запит про коментар.

Російська тактика "сірої зони"

Німецький генерал Траут заявив, що відкрита атака на супутник Starlink означатиме серйозну ескалацію, але москва може використати тактику "сірої зони". Він описав гіпотетичний сценарій, у якому російський супутник дрейфує на орбіту Starlink, а потім руйнується, змушуючи супутники здійснювати ресурсомісткі маневри ухилення, які можуть скоротити термін їхньої служби.

Два інші західні чиновники повідомили Reuters, що російська активність викликає побоювання з приводу Starlink, найбільшого у світі супутникового угруповання.

росія не розкриває можливості групи супутників "Космос", зазначає видання.

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Переміщення в "безпосередню близькість" до ICEYE, можливо, мало на меті проведення спостереження, підготовку до майбутніх перешкод або забезпечення можливостей передачі сигналів, сказала Белінда Маршан, головний науковець американської компанії космічної розвідки Slingshot Aerospace.

Генеральний директор ICEYE Рафал Модржевський повідомив Reuters, що компанія пізніше перемістила свій супутник, що спровокувало подальші російські маневри. Цей епізод показав, як супутники все частіше можуть пересуватися близько один до одного "або для спостереження, або для потенційного заподіяння шкоди", сказав він. Цей епізод наголошує на необхідності моніторингу активності на орбіті, сказав Модржевський, і порушує питання необхідності захисту.

У межах масштабного плану витрат щодо зміцнення власних космічних можливостей Німеччина розробляє супутники-інспектори та розглядає можливість створення орбітальної зброї, здатної порушувати ворожу космічну діяльність, не знищуючи цілі, заявив Траут.

Збройні сили Німеччини також уклали з компанією ICEYE та німецькою компанією контракт на створення десятків супутників, зокрема для підтримки східного флангу НАТО.

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