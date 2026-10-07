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Столиці ЄС таємно готуються до можливої смертельної гібридної атаки - Politico

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Посли 27 країн ЄС обговорюють сценарії масштабної гібридної атаки з жертвами. Переговори посилилися після виявлення вибухового дрона в Лейпцигу.

Столиці ЄС таємно готуються до можливої смертельної гібридної атаки - Politico

Столиці країн ЄС потай готуються до масштабної гібридної атаки, в результаті якої загине кілька людей. Такий розвиток подій виглядає дедалі ймовірнішим, повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

Посли всіх 27 країн ЄС впродовж останніх тижнів проводили конфіденційні переговори в "закритому форматі", без телефонів та помічників, зокрема минулої середи відбулася зустріч, присвячена саме атакам, що спричиняють масові жертви, повідомили двоє дипломатів. Дипломатам було надано анонімність для обговорення цих конфіденційних переговорів.

Столиці країн ЄС потай готуються до масштабної гібридної атаки, в результаті якої загине кілька людей - такий розвиток подій виглядає дедалі ймовірнішим. Однак ці дискусії висвітлили розбіжності щодо того, наскільки далеко повинен зайти блок у питаннях безпеки.

Обговорення посилилися після того, як у серпні в аеропорту Лейпцига було виявлено дрон, начинений вибухівкою.

Хоча ЄС вже давно має "гібридний інструментарій" для координації заходів реагування на кібератаки, втручання у вибори та саботаж, під час останніх переговорів розглядалися питання щодо груп екстреного реагування, виділення коштів ЄС для країни, що зазнала удару, а також щодо того, як лідери ЄС повинні вести комунікацію

 - йдеться в публікації.

Деякі дипломати також стурбовані тим, що конфіденційна інформація, якою обмінюються на засіданнях ЄС, може стати предметом витоку.

Вона або з’являється в ЗМІ, або потрапляє прямо до москви

 - зазначив дипломат із однієї з країн на східному фланзі ЄС і НАТО.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що російський диктатор володимир путін може не обмежитися Україною: у кремля є плани щодо Грузії, Молдови, країн Балтії та Польщі. Останні є членами ЄС і НАТО.

Євген Устименко

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Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Лейпциг
Європейський Союз
Німеччина
Україна
Молдова
Грузія
Польща