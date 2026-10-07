Столицы стран ЕС тайно готовятся к масштабной гибридной атаке, в результате которой погибнет несколько человек. Такое развитие событий выглядит всё более вероятным, сообщает Politico, передаёт УНН.

Детали

Послы всех 27 стран ЕС в течение последних недель проводили конфиденциальные переговоры в "закрытом формате", без телефонов и помощников; в частности, в прошлую среду состоялась встреча, посвящённая именно атакам, которые приводят к массовым жертвам, сообщили двое дипломатов. Дипломатам была предоставлена анонимность для обсуждения этих конфиденциальных переговоров.

Столицы стран ЕС тайно готовятся к масштабной гибридной атаке, в результате которой погибнет несколько человек - такое развитие событий выглядит всё более вероятным. Однако эти дискуссии выявили разногласия по поводу того, насколько далеко должен зайти блок в вопросах безопасности.

Обсуждения активизировались после того, как в августе в аэропорту Лейпцига был обнаружен начинённый взрывчаткой дрон.

Хотя ЕС уже давно располагает "гибридным инструментарием" для координации мер реагирования на кибератаки, вмешательство в выборы и саботаж, во время последних переговоров рассматривались вопросы, касающиеся групп экстренного реагирования, выделения средств ЕС стране, подвергшейся удару, а также того, как лидеры ЕС должны вести коммуникацию - говорится в публикации.

Некоторые дипломаты также обеспокоены тем, что конфиденциальная информация, которой обмениваются на заседаниях ЕС, может стать предметом утечки.

Она либо появляется в СМИ, либо попадает прямо в москву - отметил дипломат из одной из стран на восточном фланге ЕС и НАТО.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что российский диктатор владимир путин может не ограничиться Украиной: у кремля есть планы в отношении Грузии, Молдовы, стран Балтии и Польши. Последние являются членами ЕС и НАТО.