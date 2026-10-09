Активность российских спутников вызывает обеспокоенность в связи со Starlink - немецкий генерал

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Наблюдение за западным спутником, поддерживающим Украину, группой российских военных спутников в начале этого года демонстрирует возможности, которые могут угрожать коммерческим спутниковым группировкам, таким как Starlink Илона Маска. Об этом заявил командующий космическими силами Германии Михаэль Траут агентству Reuters, пишет УНН.

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В мае россия провела манёвр с четырьмя военными спутниками, известными как "Космос 2610–2613", вблизи коммерческого спутника радиолокационной съёмки, сообщило Космическое командование США. Финская компания ICEYE, предоставляющая данные США и их союзникам, подтвердила агентству Reuters, что это был один из её спутников.

Генерал-майор Михаэль Траут, глава немецкого космического командования, описал российские космические аппараты как такие, что "преследуют" спутник ICEYE, предоставляющий разведывательные изображения.

"россия демонстрирует способы, которые, если их использовать непосредственно против такой мега-группировки спутников, как Starlink, могут повлиять на срок их службы" и на качество обслуживания для всех пользователей, а не только для Украины, заявил Reuters генерал Траут. Он сказал, что возможности спутников могут быть нарушены даже без прямой атаки.

Это "меня очень беспокоит", сказал он.

Его опасения, отмечает издание, подчёркивают растущую зависимость западных военных от коммерческих спутниковых сетей, что ставит вопрос о том, кто должен их защищать. Комментарии Траута также прозвучали на фоне обвинений европейских чиновников в адрес россии в эскалации диверсионных действий в регионе, направленных на подрыв поддержки Украины, включая недавние атаки беспилотников и поджоги, а также заговор с целью вывести из строя подводные кабели, пишет издание.

По словам западных военных чиновников, вмешательство россии в западные космические системы значительно возросло после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году. Они говорят, что это включает наземное глушение и орбитальное слежение, направленное на сбор разведывательных данных и проверку терпимости Запада.

Министерство обороны россии не ответило на вопросы Reuters относительно своей спутниковой деятельности. москва неоднократно предупреждала, что коммерческие западные спутники, помогающие Украине, могут стать законными целями для ответных действий. Она отрицает проведение диверсионных операций в странах НАТО, пишет издание.

Компания SpaceX, управляющая Starlink, не ответила на запрос о комментарии.

Российская тактика "серой зоны"

Немецкий генерал Траут заявил, что открытая атака на спутник Starlink означала бы серьёзную эскалацию, однако москва может использовать тактику "серой зоны". Он описал гипотетический сценарий, в котором российский спутник дрейфует на орбиту Starlink, а затем разрушается, вынуждая спутники осуществлять ресурсоёмкие манёвры уклонения, которые могут сократить срок их службы.

Два других западных чиновника сообщили Reuters, что российская активность вызывает опасения по поводу Starlink, крупнейшей в мире спутниковой группировки.

россия не раскрывает возможности группы спутников "Космос", отмечает издание.

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Перемещение в "непосредственную близость" к ICEYE, возможно, было направлено на проведение наблюдения, подготовку к будущим помехам или обеспечение возможностей передачи сигналов, заявила Белинда Маршан, главный научный сотрудник американской компании космической разведки Slingshot Aerospace.

Генеральный директор ICEYE Рафал Моджевский сообщил Reuters, что компания позднее переместила свой спутник, что спровоцировало дальнейшие российские манёвры. Этот эпизод показал, как спутники всё чаще могут перемещаться близко друг к другу "либо для наблюдения, либо для потенциального причинения вреда", сказал он. Этот эпизод подчёркивает необходимость мониторинга активности на орбите, сказал Моджевский, и ставит вопрос о необходимости защиты.

В рамках масштабного плана расходов по укреплению собственных космических возможностей Германия разрабатывает спутники-инспекторы и рассматривает возможность создания орбитального оружия, способного нарушать вражескую космическую деятельность, не уничтожая цели, заявил Траут.

Вооружённые силы Германии также заключили с компанией ICEYE и немецкой компанией контракт на создание десятков спутников, в частности для поддержки восточного фланга НАТО.

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