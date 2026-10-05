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НАТО готує "теорію перемоги" з дронами і ШІ для відбиття російської атаки - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

Гринкевич представить у Польщі стратегію швидкої відсічі російській атаці. НАТО планує поєднати традиційні сили з дронами та ШІ.

НАТО готує "теорію перемоги" з дронами і ШІ для відбиття російської атаки - Bloomberg

Головний військовий командувач НАТО працює над стратегією досягнення швидкої перемоги проти російської атаки на східному фланзі альянсу, з особливим акцентом на інтеграцію нових оборонних технологій, таких як дрони та штучний інтелект, у традиційну оборону. Про це повідомило Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Документ під назвою "Теорія перемоги" ("Theory of Victory"), з яким видання ознайомилося у несекретній формі, буде представлений Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем у Польщі 12 жовтня на тлі загострення напруженості між НАТО та росією.

Він має на меті прояснити, як альянс реагуватиме на можливе вторгнення на територію НАТО, за словами високопосадовців та дипломатів, знайомих з цим питанням. Нещодавно з'явилося багато повідомлень про те, що москва розглядає такі дії, пише видання.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що немає жодних ознак того, що росія готується до конвенційної атаки на альянс, але Європа повинна бути готова до стійких гібридних атак.

Прессекретар Гринкевича полковник Мартін О'Доннелл відмовився обговорювати деталі плану, але наголосив, що альянс є "чисто оборонним".

""Теорія перемоги" Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі проста: зберегти перевагу НАТО, - сказав О'Доннелл. - Враховуючи нестабільну та складну глобальну безпекову ситуацію, нам потрібно зараз створити умови для стримування агресії та, за необхідності, перемоги у разі нападу".

Хоча загальні положення принципів ведення війни НАТО відомі, відкрите спілкування про них трапляється рідко, зазначає видання. Ініціатива має на меті запевнити громадськість щодо готовності НАТО, водночас демонструючи більш конкретну картину того, що стоїть за збільшенням витрат на оборону.

Документ також має на меті проілюструвати союзникам, як НАТО інтегруватиме традиційну зброю з новими можливостями, що з'явилися після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, а також закликати до збільшення інвестицій в оборону та кращої підготовки, сказали джерела.

Стратегія наполягає на оборонному характері НАТО та уникненні ненавмисних провокацій, водночас чітко згадуючи необхідність колективної протидії гібридним загрозам – агресивним діям нижче порогу конфлікту – як частині стримування. Демонструючи готовність, НАТО хоче, щоб ворог дійшов висновку, що він не може перемогти, ідеться у стратегії.

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"Але якби на НАТО напали, воно заблокувало б вторгнення за допомогою поєднання сухопутних сил та інших ресурсів Ініціативи стримування східного флангу (Eastern Flank Deterrence Initiative) НАТО, концепції, що спирається на недорогі безпілотники, системи з мінімальним екіпажем та цілевказанням на основі штучного інтелекту. Отримавши свободу маневру, воно прагнутиме знищити вороже командування та управління з метою швидкого та переважаючого розгрому російських сил", - ідеться у публікації.

Союзники по НАТО, особливо в Європі, значно збільшили витрати на оборону, і виникла напруженість щодо того, як розставити пріоритети між конвенційною зброєю, такою як танки, та альтернативними технологіями, які вийшли на перший план у війні в Україні, пише видання.

Цього літа США надіслали союзникам по НАТО анкету, у якій оцінювалися їхні витрати на оборону та підтримка політики президента США Дональда Трампа, щоб обґрунтувати ухвалення рішень щодо запланованого скорочення військових активів США, виділених на захист Європи.

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У межах цієї анкети США запитали, чи мають союзники ще сили, які можна було б виділити НАТО для оборонних планів Гринкевича, зазначає видання.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
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