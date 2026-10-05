НАТО готовит «теорию победы» с дронами и ИИ для отражения российской атаки — Bloomberg

Главнокомандующий вооружёнными силами НАТО работает над стратегией достижения быстрой победы в случае российского нападения на восточный фланг альянса, уделяя особое внимание интеграции новых оборонных технологий, таких как дроны и искусственный интеллект, в традиционную оборону. Об этом сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Документ под названием "Теория победы" ("Theory of Victory"), с которым издание ознакомилось в несекретной форме, будет представлен Верховным главнокомандующим объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем в Польше 12 октября на фоне обострения напряжённости между НАТО и россией.

Он призван прояснить, как альянс будет реагировать на возможное вторжение на территорию НАТО, сообщили высокопоставленные чиновники и дипломаты, знакомые с этим вопросом. В последнее время появилось много сообщений о том, что москва рассматривает такие действия, пишет издание.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно заявил, что нет никаких признаков того, что россия готовится к конвенциональной атаке на альянс, однако Европа должна быть готова к продолжительным гибридным атакам.

Пресс-секретарь Гринкевича полковник Мартин О'Доннелл отказался обсуждать детали плана, но подчеркнул, что альянс является "чисто оборонительным".

""Теория победы" Верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе проста: сохранить превосходство НАТО, — сказал О'Доннелл. — Учитывая нестабильную и сложную глобальную ситуацию в сфере безопасности, нам необходимо уже сейчас создать условия для сдерживания агрессии и, при необходимости, победы в случае нападения".

Хотя общие положения принципов ведения войны НАТО известны, открытое обсуждение их происходит редко, отмечает издание. Инициатива призвана заверить общественность в готовности НАТО, одновременно демонстрируя более конкретную картину того, что стоит за увеличением расходов на оборону.

Документ также призван продемонстрировать союзникам, как НАТО будет интегрировать традиционное вооружение с новыми возможностями, появившимися после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, а также призвать к увеличению инвестиций в оборону и улучшению подготовки, сообщили источники.

Стратегия подчёркивает оборонительный характер НАТО и необходимость избегать непреднамеренных провокаций, одновременно чётко упоминая необходимость коллективного противодействия гибридным угрозам — агрессивным действиям ниже порога конфликта — как части сдерживания. Демонстрируя готовность, НАТО хочет, чтобы противник пришёл к выводу, что он не может победить, говорится в стратегии.

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"Но если бы на НАТО напали, оно заблокировало бы вторжение с помощью сочетания сухопутных сил и других ресурсов Инициативы сдерживания восточного фланга (Eastern Flank Deterrence Initiative) НАТО — концепции, основанной на недорогих беспилотниках, системах с минимальным экипажем и целеуказании на основе искусственного интеллекта. Получив свободу манёвра, оно стремилось бы уничтожить вражеское командование и управление с целью быстрого и сокрушительного разгрома российских сил", — говорится в публикации.

Союзники по НАТО, особенно в Европе, значительно увеличили расходы на оборону, и возникла напряжённость вокруг того, как расставить приоритеты между конвенциональным вооружением, таким как танки, и альтернативными технологиями, вышедшими на первый план в войне в Украине, пишет издание.

Этим летом США направили союзникам по НАТО анкету, в которой оценивались их расходы на оборону и поддержка политики президента США Дональда Трампа, чтобы обосновать принятие решений о запланированном сокращении военных активов США, выделенных для защиты Европы.

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В рамках этой анкеты США спросили, есть ли у союзников дополнительные силы, которые можно было бы выделить НАТО для оборонных планов Гринкевича, отмечает издание.