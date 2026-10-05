НАТО готовит «теорию победы» с дронами и ИИ для отражения российской атаки — Bloomberg

$44.990.1550.530.16
ukenru
Эксклюзив
11:37 • 12751 просмотра
FP-7 расширяет возможности ударов Украины по России: эксперт назвал потенциальные цели
Эксклюзив
10:48 • 20380 просмотра
Украина готовится к восстановлению авиасообщения: смогут ли вернуться отечественные перевозчики
09:38 • 17348 просмотра
Нобелевскую премию по медицине 2026 года присудили за открытия в области оптогенетики
Эксклюзив
08:11 • 30870 просмотра
"Осиное гнездо" год спустя: экспертизы, следствие и борьба семей умерших пациентов OdrexPhoto
06:33 • 31603 просмотра
Мы остаёмся в Киеве — посольства ряда стран ЕС в Украине отреагировали на российские угрозы
5 октября, 04:58 • 31593 просмотра
Контрнаступательные действия Украины возле Лимана уже могут создавать проблемы для наступления россиян на Славянск — ISW
5 октября, 04:25 • 29608 просмотра
Путин в этом году раньше начал зимнюю кампанию ударов по Украине, и в ISW объяснили его расчёт
5 октября, 03:45 • 26468 просмотра
Пентагон перенимает украинские идеи и опыт войны для развития армии США
5 октября, 02:37 • 26656 просмотра
Украина могла получить чешские самолёты для сбивания реактивных "Шахедов", но передачу остановили — какая есть альтернатива
5 октября, 02:17 • 21566 просмотра
Белый дом США также уже следит за возможной чумой в России и оценивает варианты действий — Axios
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.5м/с
48%
754мм
Популярные новости
Что празднуют 5 октября в Украине и мире 5 октября, 04:00 • 6092 просмотра
Стало известно, сколько военнослужащих и техники потеряли россияне за сутки в УкраинеPhoto5 октября, 04:14 • 14641 просмотра
Индия стремится к большей роли в усилиях по прекращению войны рф против Украины - Bloomberg5 октября, 05:45 • 14485 просмотра
Директор ФБР Каш Патель обручился с кантри-певицейPhoto06:18 • 29614 просмотра
Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию из-за ареста на фоне дела Эпштейна - СМИ06:34 • 28906 просмотра
публикации
FP-7 расширяет возможности ударов Украины по России: эксперт назвал потенциальные цели
Эксклюзив
11:37 • 12735 просмотра
Украина готовится к восстановлению авиасообщения: смогут ли вернуться отечественные перевозчики
Эксклюзив
10:48 • 20364 просмотра
"Осиное гнездо" год спустя: экспертизы, следствие и борьба семей умерших пациентов OdrexPhoto
Эксклюзив
08:11 • 30861 просмотра
Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловатьсяPhotoVideo4 октября, 08:17 • 73929 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 163595 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Штилерман
Кристофер Г. Каволи
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Йемен
Реклама
УНН Lite
Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию из-за ареста на фоне дела Эпштейна - СМИ06:34 • 29323 просмотра
Директор ФБР Каш Патель обручился с кантри-певицейPhoto06:18 • 30012 просмотра
Фил Коллинз рассказал, как из-за одной фразы Пола Маккартни они поссорились более чем на 20 лет5 октября, 01:05 • 39809 просмотра
Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе5 октября, 00:06 • 38730 просмотра
Кэтлин Тёрнер отреагировала на признание Майкла Дугласа об их тайном романе 40 лет назад4 октября, 23:06 • 36949 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Техника
Золото
ATACMS

НАТО готовит «теорию победы» с дронами и ИИ для отражения российской атаки — Bloomberg

Киев • УНН

 • 1784 просмотра

Гринкевич представит в Польше стратегию быстрого отражения российской атаки. НАТО планирует объединить традиционные силы с дронами и ИИ.

НАТО готовит «теорию победы» с дронами и ИИ для отражения российской атаки — Bloomberg

Главнокомандующий вооружёнными силами НАТО работает над стратегией достижения быстрой победы в случае российского нападения на восточный фланг альянса, уделяя особое внимание интеграции новых оборонных технологий, таких как дроны и искусственный интеллект, в традиционную оборону. Об этом сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Документ под названием "Теория победы" ("Theory of Victory"), с которым издание ознакомилось в несекретной форме, будет представлен Верховным главнокомандующим объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем в Польше 12 октября на фоне обострения напряжённости между НАТО и россией.

Он призван прояснить, как альянс будет реагировать на возможное вторжение на территорию НАТО, сообщили высокопоставленные чиновники и дипломаты, знакомые с этим вопросом. В последнее время появилось много сообщений о том, что москва рассматривает такие действия, пишет издание.

Эстония перебрасывает войска ближе к границе с рф и готовится к возможному конфликту — FT05.10.26, 11:00 • 3028 просмотров

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно заявил, что нет никаких признаков того, что россия готовится к конвенциональной атаке на альянс, однако Европа должна быть готова к продолжительным гибридным атакам.

Пресс-секретарь Гринкевича полковник Мартин О'Доннелл отказался обсуждать детали плана, но подчеркнул, что альянс является "чисто оборонительным".

""Теория победы" Верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе проста: сохранить превосходство НАТО, — сказал О'Доннелл. — Учитывая нестабильную и сложную глобальную ситуацию в сфере безопасности, нам необходимо уже сейчас создать условия для сдерживания агрессии и, при необходимости, победы в случае нападения".

Хотя общие положения принципов ведения войны НАТО известны, открытое обсуждение их происходит редко, отмечает издание. Инициатива призвана заверить общественность в готовности НАТО, одновременно демонстрируя более конкретную картину того, что стоит за увеличением расходов на оборону.

Документ также призван продемонстрировать союзникам, как НАТО будет интегрировать традиционное вооружение с новыми возможностями, появившимися после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, а также призвать к увеличению инвестиций в оборону и улучшению подготовки, сообщили источники.

Стратегия подчёркивает оборонительный характер НАТО и необходимость избегать непреднамеренных провокаций, одновременно чётко упоминая необходимость коллективного противодействия гибридным угрозам — агрессивным действиям ниже порога конфликта — как части сдерживания. Демонстрируя готовность, НАТО хочет, чтобы противник пришёл к выводу, что он не может победить, говорится в стратегии.

В Польше готовят закон о полной готовности государства на случай войны - СМИ02.10.26, 14:11 • 4211 просмотров

"Но если бы на НАТО напали, оно заблокировало бы вторжение с помощью сочетания сухопутных сил и других ресурсов Инициативы сдерживания восточного фланга (Eastern Flank Deterrence Initiative) НАТО — концепции, основанной на недорогих беспилотниках, системах с минимальным экипажем и целеуказании на основе искусственного интеллекта. Получив свободу манёвра, оно стремилось бы уничтожить вражеское командование и управление с целью быстрого и сокрушительного разгрома российских сил", — говорится в публикации.

Союзники по НАТО, особенно в Европе, значительно увеличили расходы на оборону, и возникла напряжённость вокруг того, как расставить приоритеты между конвенциональным вооружением, таким как танки, и альтернативными технологиями, вышедшими на первый план в войне в Украине, пишет издание.

Этим летом США направили союзникам по НАТО анкету, в которой оценивались их расходы на оборону и поддержка политики президента США Дональда Трампа, чтобы обосновать принятие решений о запланированном сокращении военных активов США, выделенных для защиты Европы.

Пентагон начал пересмотр военного присутствия США в Европе28.07.26, 16:45 • 4017 просмотров

В рамках этой анкеты США спросили, есть ли у союзников дополнительные силы, которые можно было бы выделить НАТО для оборонных планов Гринкевича, отмечает издание.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Война в Украине
Кристофер Г. Каволи
Марк Рютте
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Польша