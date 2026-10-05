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Техніка

Естонія переміщує війська ближче до кордону з рф і готується до можливого конфлікту - FT

Київ • УНН

 • 2006 перегляди

Естонія переводить бригаду до Йихві за 50 км від кордону з рф і впроваджує стратегію активної оборони. Країна закуповує Himars і Chunmoo.

Естонія переміщує війська ближче до кордону з рф і готується до можливого конфлікту - FT

Естонія передислокує ключову бригаду з міста Тапи до Йихві, що за 50 кілометрів від російського кордону, в рамках запуску стратегії "активної оборони", готуючись до можливої агресії рф. Про це виданню Financial Times повідомили естонські посадовці, пише УНН.

Деталі

Як зазначають офіційні особи, Естонія постійно переміщує війська ближче до кордону з Росією та закуповує озброєння, здатне завдати удару вглиб російської території, оскільки ця країна, що знаходиться на передовій НАТО, готується до можливої агресії москви за межами України.

Однак керівники збройних сил та розвідки Естонії не вважають, що росія прагне повномасштабної війни з НАТО, принаймні протягом найближчих двох років, але переконані, що рф готується до можливого майбутнього конфлікту з цією балтійською державою. Саме це змусило країну, яка не має власних військово-повітряних сил, перейти до стратегії "активної оборони".

"Ми маємо починати з кордону і перемагати вже в перших боях", – заявив полковник Тармо Кундла, командир Першої естонської бригади, головної бойової сили країни.

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У рамках нової стратегії його підрозділ назавжди передислокується з Тапи до Йихві за 50 км від російського кордону, де зараз будуються нові великі об’єкти для розміщення солдатів.

"Стримування не працює. Критичний період для вирішення цього питання для всіх нас у країнах Балтії припадає на найближчі один–чотири роки", – зазначив представник естонської військової розвідки.

"Щоб стримування було переконливим, ми маємо зробити агресію проти нас немислимою. Наша мета чітка: утримати ворога та руйнування війни подалі від естонської території", – наголосили в Міноборони Естонії.

У травні уряд Естонії запровадив термін "активна оборона" до своєї концепції національної безпеки. Відтоді збройні сили країни розпочали тиху, але радикальну реорганізацію. З Тапи, головної військової бази Естонії, елітні підрозділи постійно передислокуються на позиції ближче до російського кордону. Окрім нової бази в Йихві, у прикордонній Нарві також будується база, розрахована на 1 000 військовослужбовців.

Протягом останнього року країна підписала контракти на придбання дев’яти американських ракетних систем залпового вогню Himars, балістичних ракет M57 з дальністю польоту до 300 км, а також дев’яти південнокорейських РСЗВ Chunmoo з аналогічною дальністю. Слід зазначити, що відстань від прикордонних естонських баз до російського Санкт-Петербурга становить 260 км.

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Протягом десятиліття після російського вторгнення до України у 2014 році естонські військові стратеги розробили оборонну доктрину, сформовану під впливом історії та географії країни. Згідно з цим підходом, у разі агресії призовники країни мали б швидко мобілізуватися й вести тактичну, майже партизанську оборону, щоб перешкоджати російським військам і завдавати їм втрат, доки не прибуде підкріплення з НАТО.

Однак, спостерігаючи за діями росії в Україні, естонські військові керівники дійшли висновку, що такий план не спрацює. Зараз вони вважають, що кремль не зважає на втрати, борючись за утримання захопленої території навіть після того, як усе на ній було знищено.

Зараз Естонія планує боротися за кожен дюйм території і завдавати росії потужних ударів за сотні кілометрів за лінією фронту з першого дня будь-якого вторгнення.

Водночас найбільше занепокоєння в Таллінні викликає можливе завершення війни в Україні, після якого росія зможе перекинути десятки тисяч загартованих у боях військових до кордонів НАТО. Естонська розвідка вважає, що саме тому країнам Балтії необхідно використати найближчі роки для посилення оборони та стримування росії.

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Ольга Розгон

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