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Прем'єр Чехії пообіцяв відправити дві бригади в разі нападу росії на Балтію

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Прем’єр Чехії заявив про готовність виконати зобов’язання за статтею 5 НАТО. Прага готується до можливих російських атак.

Прем'єр Чехії пообіцяв відправити дві бригади в разі нападу росії на Балтію
Андрей Бабіш. Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

У вівторок прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив чеському новинному порталу, що його країна готова виконати свої зобов'язання перед НАТО в разі нападу росії на одну з країн Балтії, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що Бабіш, до складу уряду якого входить проросійська та антиіммігрантська партія, призупинив надання чеської військової допомоги Україні, а також відмовився від участі у фінансуванні та зобов'язаннях щодо військової допомоги Києву з боку ЄС і НАТО.

Він неодноразово наголошував на необхідності того, щоб європейські лідери сприяли встановленню миру; також він зазнав критики під час президентської кампанії 2023 року за слова про те, що не відправив би чеських військових воювати за союзників.

Відповідаючи на запитання видання Denik.cz про те, чи готується Прага до ймовірних дій росії проти НАТО (можливість яких обговорюють спецслужби деяких країн Альянсу), Бабіш зазначив, що обговорює питання безпекових викликів, зокрема з президентом Петром Павелом.

"Те, що ми не говоримо про це публічно і журналісти не отримують матеріалу для своїх статей, не означає, що ми не займаємося цим питанням", — сказав Бабіш у відеоінтерв'ю.

"Звісно, ​​ми готуємося. Якщо, не дай Боже, росія нападе на країну Балтії, то згідно зі статтею 5 (про взаємну оборону членів НАТО) ми повинні будемо відправити дві наші механізовані бригади", — заявив він.

"Звісно, ​​ми діятимемо активно і обговорюємо це, але я не бачу підстав розголошувати секретну інформацію".

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Додамо

Уряди та спецслужби країн Західної Європи заявляють про зростання ймовірності посилення росією гібридних атак, таких як диверсії, або навіть початку обмеженого військового нападу.

Цього місяця Бабіш заявив — не вдаючись у подробиці, — що росія веде гібридну війну проти Чехії і що спецслужби приділяють цьому питанню максимальну увагу.

москва неодноразово заперечувала плани щодо будь-якої конфронтації, а також свою причетність до гібридної війни чи дедалі частіших диверсійних операцій, що відбуваються в європейських країнах — членах НАТО.

росія може використовувати одноразових агентів для диверсій у Чехії: під загрозою об’єкти допомоги Україні27.08.26, 18:01 • 7808 переглядiв

Антоніна Туманова

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