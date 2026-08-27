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росія може використовувати одноразових агентів для диверсій у Чехії: під загрозою об’єкти допомоги Україні

Київ • УНН

 • 1616 перегляди

Чеська контррозвідка попередила про одноразових агентів росії, які можуть атакувати об’єкти допомоги Україні. Підозри щодо торішніх інцидентів не підтверджені.

росія може використовувати одноразових агентів для диверсій у Чехії: під загрозою об’єкти допомоги Україні

У Чехії зберігається ризик використання росією для проведення диверсій так званих одноразових агентів, яких наймають для проведення однієї операції. У разі викриття російські структури заперечують зв'язок з такими агентами і не втручаються у їхню долю. Про це повідомляє Радіо Прага із посиланням на дані контррозвідки – Служби безпеки та інформації Чехії (BIS), передає УНН.

Деталі

Загроза диверсій стосується насамперед об'єктів, пов'язаних із виробництвом чи розподілом допомоги Україні. Про це чеська контррозвідка BIS повідомила у своїй доповіді за 2025 рік, яку було опубліковано сьогодні.

Жоден з минулорічних інцидентів у Чехії, щодо яких проводилася перевірка щодо диверсії з боку росії, на сьогоднішній день надійно підтвердити підозри не вдалося.

Чеська контррозвідка повідомляє, що російські структури регулюють інтенсивність використання диверсійних атак для тиску на європейські країни залежно від того, як розвивається ситуація на полі бою в Україні та на міжнародній політичній арені.

У першій половині минулого року знизилася кількість диверсій, які організує Росія, однак у другому півріччі було знову відзначене зростання, зазначає BIS.

Контррозвідка повідомляє про одноразових агентів, оскільки у разі затримання таких людей росія відмовляється від відповідальності за їхні дії і ніяк не втручається в їхню подальшу долю. "Часто це недосвідчені дилетанти та водночас особи з низьким соціальним статусом або з кримінальним минулим. Переважна мотивація для них – перспектива отримання фінансової винагороди", – пише BIS.

За інформацією BIS, агенти зазвичай отримують конкретні інструкції від своїх координаторів тільки після того, як повідомлять, на які цілі в межах їхньої досяжності вони здатні націлюватися. "Таким чином, ризик диверсійної атаки на конкретний об'єкт залежить, швидше, від можливостей окремих агентів, ніж є цілісним планом органів російської державної влади", – наголошується в доповіді. Однак, зазначає BIS, така обставина ускладнює можливість виявлення підготовки таких атак.

У 2025 р. чеський суд засудив до восьми років в'язниці громадянина Колумбії Андреса Альфонсо де ла Ос де ла Круза за підпал трьох автобусів у гаражах Празького транспортного підприємства. За даними, отриманими ЗМІ, він планував масштабніші акції, у тому числі підпал кінотеатру в празькому торговому центрі.

У Польщі колумбієць був пов'язаний із двома підпалами складів будівельних матеріалів. І польські спецслужби, і чеська контррозвідка BIS сходяться на думці, що де ла Круз було найнято російською розвідкою.

Антоніна Туманова

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