Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію

Естонія заборонила транзит зерна з росії та білорусі через свою територію. Рішення ухвалили на тлі війни росії проти України та атак на українські порти. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у соцмережі Х, пише УНН.

Як заявив Тсахкна, росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна та шукає нові маршрути для перевезення свого зерна, але Естонія такого маршруту не надасть.

Я вже у вересні попереджав: не плануйте транспортування російського зерна через Естонію. Сьогодні ми перетворили це попередження на закон

Він додав, що країни Балтії разом працюють над тим, щоб їхні порти не стали транзитним маршрутом для росії.

росія не може вести агресивну війну й очікувати, що ми допоможемо їй підтримувати торговельні потоки. Ми не будемо допомагати фінансувати її війну чи полегшувати їй ведення агресії