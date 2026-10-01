Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна через свою территорию

Эстония запретила транзит зерна из россии и беларуси через свою территорию. Решение приняли на фоне войны россии против Украины и атак на украинские порты. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X, пишет УНН.

Как заявил Цахкна, россия атакует украинские порты, блокирует экспорт украинского зерна и ищет новые маршруты для перевозки своего зерна, но Эстония такой маршрут не предоставит.

Я уже в сентябре предупреждал: не планируйте транспортировку российского зерна через Эстонию. Сегодня мы превратили это предупреждение в закон

Он добавил, что страны Балтии совместно работают над тем, чтобы их порты не стали транзитным маршрутом для россии.

россия не может вести агрессивную войну и ожидать, что мы поможем ей поддерживать торговые потоки. Мы не будем помогать финансировать ее войну или облегчать ей ведение агрессии