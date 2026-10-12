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Главнокомандующий НАТО собирается сделать предупреждение России относительно любой атаки

Киев • УНН

 • 1854 просмотра

Генерал Алексус Гринкевич представит в Варшаве «теорию победы» НАТО. Альянс стремится сдержать гибридные действия России и успокоить союзников.

Главнокомандующий НАТО собирается сделать предупреждение России относительно любой атаки

Главнокомандующий вооруженными силами НАТО, как ожидается, в понедельник, 12 октября, выступит с предупреждением в адрес России о способности альянса противостоять любой атаке на фоне растущей обеспокоенности угрозой со стороны Москвы. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Подробности

Представители НАТО заявили, что американский генерал Алексус Гринкевич, Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, подробно изложит свою "теорию победы" в случае любой потенциальной атаки на конференции по безопасности в Варшаве.

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Этот шаг главнокомандующего происходит на фоне стремления НАТО послать Москве сигнал прекратить то, что западные чиновники называют "гибридной" кампанией диверсий и вмешательства против сторонников Украины в войне рф против Украины.

В последние месяцы усилились опасения, что Кремль активизирует свои действия после громких инцидентов, включая обнаружение начиненного взрывчаткой беспилотника в немецком аэропорту.

"Теория победы Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе проста: сохранить превосходство НАТО, что соответствует планам сдерживания и обороны альянса и основывается на них", – заявил на прошлой неделе полковник Мартин О'Доннелл, представитель американского генерала.

"Но, учитывая нестабильную и сложную глобальную ситуацию в сфере безопасности, нам нужно уже сейчас создать условия для сдерживания агрессии и, при необходимости, победы в случае атаки", – сказал О'Доннелл, отметив, что теория создает для этого основу.

Как отмечается, презентация Гринкевича вряд ли раскроет много новых деталей стратегии НАТО и призвана как послать сигнал Москве, так и успокоить членов альянса на восточном фланге.

Западные чиновники утверждают, что "гибридные атаки" Москвы стали более безрассудными на фоне того, что силы Кремля застряли в Украине, и что они несут риск  причинить значительные человеческие жертвы.

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Альянс, главной целью которого является сдерживание вооруженного вторжения России, пытается решить, как справляться с инцидентами в "серой зоне" ниже порога открытого конфликта.

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Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны сохранять "спокойствие, продолжать и поддерживать Украину".

"Мы не должны быть наивными... в отношении России, но они знают, что мы сильнее", – сказал Рютте в прошлом месяце.

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Но рост российской активности происходит в период потенциальной уязвимости для Европы. Союзники сейчас готовятся к возможному сокращению американских сил в Европе на фоне того, что Пентагон проводит обзор своих развертываний на континенте. Ожидается, что результаты процесса будут объявлены до конца года.

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Европейские страны уже спешат укреплять свои вооруженные силы на фоне роста сомнений в надежности Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе, пишет издание.

Юлия Шрамко

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