Главнокомандующий НАТО собирается сделать предупреждение России относительно любой атаки

Главнокомандующий вооруженными силами НАТО, как ожидается, в понедельник, 12 октября, выступит с предупреждением в адрес России о способности альянса противостоять любой атаке на фоне растущей обеспокоенности угрозой со стороны Москвы. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

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Представители НАТО заявили, что американский генерал Алексус Гринкевич, Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, подробно изложит свою "теорию победы" в случае любой потенциальной атаки на конференции по безопасности в Варшаве.

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Этот шаг главнокомандующего происходит на фоне стремления НАТО послать Москве сигнал прекратить то, что западные чиновники называют "гибридной" кампанией диверсий и вмешательства против сторонников Украины в войне рф против Украины.

В последние месяцы усилились опасения, что Кремль активизирует свои действия после громких инцидентов, включая обнаружение начиненного взрывчаткой беспилотника в немецком аэропорту.

"Теория победы Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе проста: сохранить превосходство НАТО, что соответствует планам сдерживания и обороны альянса и основывается на них", – заявил на прошлой неделе полковник Мартин О'Доннелл, представитель американского генерала.

"Но, учитывая нестабильную и сложную глобальную ситуацию в сфере безопасности, нам нужно уже сейчас создать условия для сдерживания агрессии и, при необходимости, победы в случае атаки", – сказал О'Доннелл, отметив, что теория создает для этого основу.

Как отмечается, презентация Гринкевича вряд ли раскроет много новых деталей стратегии НАТО и призвана как послать сигнал Москве, так и успокоить членов альянса на восточном фланге.

Западные чиновники утверждают, что "гибридные атаки" Москвы стали более безрассудными на фоне того, что силы Кремля застряли в Украине, и что они несут риск причинить значительные человеческие жертвы.

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Альянс, главной целью которого является сдерживание вооруженного вторжения России, пытается решить, как справляться с инцидентами в "серой зоне" ниже порога открытого конфликта.

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Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны сохранять "спокойствие, продолжать и поддерживать Украину".

"Мы не должны быть наивными... в отношении России, но они знают, что мы сильнее", – сказал Рютте в прошлом месяце.

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Но рост российской активности происходит в период потенциальной уязвимости для Европы. Союзники сейчас готовятся к возможному сокращению американских сил в Европе на фоне того, что Пентагон проводит обзор своих развертываний на континенте. Ожидается, что результаты процесса будут объявлены до конца года.

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