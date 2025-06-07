Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до червня 2026 року

Канадський уряд продовжив пільговий режим для імпорту українських товарів до 9 червня 2026 року. З 2022 року експорт сягнув понад 35 млн доларів, а імпортери зекономили 8,5 млн.

Канадський уряд продовжив до 9 червня наступного року пільговий режим для імпорту українських товарів. Про це повідомляє Мінекономіки України, передає УНН. Уряд Канади продовжив на наступні 12 місяців дію постанови, яка передбачає скасування митних зборів на імпорт українських товарів - йдеться в повідомленні. Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко наголосила, що продовження дії пільгового режиму для імпорту українських товарів сприятиме зміцненню українського експорту, збереженню робочих місць та загальному зміцненню економіки в умовах війни. Українські товари продовжать безмитний доступ до канадського ринку до 9 червня 2026 року. З моменту запровадження пільгового режиму у 2022 році український експорт за цією програмою до Канади вже сягнув понад 35 млн доларів, а канадські імпортери зекономили 8,5 млн доларів мит. Продовження дає потенціал ще на 1,2 млн доларів економії. Загальний експорт до Канади у 2024 році склав 152 млн доларів. Нагадаємо Уряд Канади оголосив про виділення Україні 25,5 млн доларів військової допомоги, яку спрямують на бронеавтомобілі Coyote та Bison, нове обладнання та боєприпаси, надані канадськими компаніями, а також комплекси засобів радіоелектронної боротьби.