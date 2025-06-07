Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 23,8 млн доларів
Київ • УНН
Канада надасть Україні 23,8 млн доларів військової допомоги. Кошти підуть на бронеавтомобілі Coyote і Bison, нове обладнання, боєприпаси та комплекси засобів РЕБ.
Уряд Канади оголосив про виділення Україні 23,8 млн доларів військової допомоги, яку спрямують на бронеавтомобілі Coyote та Bison, нове обладнання та боєприпаси, надані канадськими компаніями, а також комплекси засобів радіоелектронної боротьби. Про це йдеться в релізі канадського уряду, передає УНН.
Міністр національної оборони Великої Британії Девід МакГінті завершив продуктивний візит до Брюсселя, Бельгія, де він взяв участь у 28-му засіданні Української контактної групи з питань оборони та зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО. Цей візит став першою поїздкою міністра МакГінті до Європи з моменту його призначення на посаду міністра національної оборони. Під час засідання "Рамштайн" міністр оголосив, що Канада надає Україні понад 23,8 млн доларів
Зазначається, що 20,3 млн доларів спрямують на бронеавтомобілі Coyote та Bison, а також нове обладнання та боєприпаси, надані канадськими компаніями. Ця допомога доповнює попередню передачу Канадою 64 бронеавтомобілів Coyote, які прибули в Україну в грудні 2024 року.
Решту коштів спрямують на комплекси засобів радіоелектронної боротьби від канадської оборонної промисловості.
Нагадаємо
Міністерство оборони України повідомило, що в рамках 28-мого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери нашої держави підтвердили, що залишаються надійними та рішучими на шляху підтримки нашої держави. У міністерстві зазначили, що у 2025 році безпекова допомога від партнерів перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.