Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 23,8 млн доларів

$41.470.00
47.380.00
ukenru
Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл
12:58 • 12068 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

12:42 • 19772 перегляди

Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Ексклюзив
12:20 • 19123 перегляди

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

7 червня, 05:00 • 92116 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 103748 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

6 червня, 17:00 • 135849 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
6 червня, 15:42 • 92690 перегляди

Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)

Ексклюзив
6 червня, 13:00 • 191584 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні

6 червня, 07:51 • 110238 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

6 червня, 07:09 • 110335 перегляди

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+32°
3.4м/с
38%
750мм
Популярнi новини

Трамп введе санкції проти росії, але є умова

7 червня, 05:48 • 62953 перегляди

Дніпропетровщина зазнала комбінованої атаки рф: є постраждалі у Дніпрі

7 червня, 06:48 • 46501 перегляди

Масована атака рф на Харків забрала життя трьох людей, 21 поранений: показали наслідки

7 червня, 07:23 • 18792 перегляди

На Курському напрямку збили російський винищувач Су-35

7 червня, 08:15 • 66238 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

10:33 • 32377 перегляди
Публікації

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

7 червня, 05:00 • 92123 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 100620 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 102618 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 147013 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив

6 червня, 13:00 • 191585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

11:27 • 14576 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

10:33 • 33078 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 135851 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 123234 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 164930 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 23,8 млн доларів

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Канада надасть Україні 23,8 млн доларів військової допомоги. Кошти підуть на бронеавтомобілі Coyote і Bison, нове обладнання, боєприпаси та комплекси засобів РЕБ.

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 23,8 млн доларів

Уряд Канади оголосив про виділення Україні 23,8 млн доларів військової допомоги, яку спрямують на бронеавтомобілі Coyote та Bison, нове обладнання та боєприпаси, надані канадськими компаніями, а також комплекси засобів радіоелектронної боротьби. Про це йдеться в релізі канадського уряду, передає УНН.

Міністр національної оборони Великої Британії Девід МакГінті завершив продуктивний візит до Брюсселя, Бельгія, де він взяв участь у 28-му засіданні Української контактної групи з питань оборони та зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО. Цей візит став першою поїздкою міністра МакГінті до Європи з моменту його призначення на посаду міністра національної оборони. Під час засідання "Рамштайн" міністр оголосив, що Канада надає Україні понад 23,8 млн доларів 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 20,3 млн доларів спрямують на бронеавтомобілі Coyote та Bison, а також нове обладнання та боєприпаси, надані канадськими компаніями. Ця допомога доповнює попередню передачу Канадою 64 бронеавтомобілів Coyote, які прибули в Україну в грудні 2024 року.

Решту коштів спрямують на комплекси засобів радіоелектронної боротьби від канадської оборонної промисловості.

Нагадаємо

Міністерство оборони України повідомило, що в рамках 28-мого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери нашої держави підтвердили, що залишаються надійними та рішучими на шляху підтримки нашої держави. У міністерстві зазначили, що у 2025 році безпекова допомога від партнерів перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Міністерство оборони України
НАТО
Брюссельський столичний регіон
Канада
Бельгія
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9