Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на 23,8 млн долларов

Правительство Канады объявило о выделении Украине 23,8 млн долларов военной помощи, которые будут направлены на бронеавтомобили Coyote и Bison, новое оборудование и боеприпасы, предоставленные канадскими компаниями, а также комплексы средств радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в релизе канадского правительства, передает УНН.

Министр национальной обороны Великобритании Дэвид МакГинти завершил продуктивный визит в Брюссель, Бельгия, где он принял участие в 28-м заседании Украинской контактной группы по вопросам обороны и встрече министров обороны стран-членов НАТО. Этот визит стал первой поездкой министра МакГинти в Европу с момента его назначения на должность министра национальной обороны. Во время заседания "Рамштайн" министр объявил, что Канада предоставляет Украине более 23,8 млн долларов - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20,3 млн долларов направят на бронеавтомобили Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы, предоставленные канадскими компаниями. Эта помощь дополняет предыдущую передачу Канадой 64 бронеавтомобилей Coyote, которые прибыли в Украину в декабре 2024 года.

Остальные средства направят на комплексы средств радиоэлектронной борьбы от канадской оборонной промышленности.

Напомним

Министерство обороны Украины сообщило, что в рамках 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" партнеры нашего государства подтвердили, что остаются надежными и решительными на пути поддержки нашего государства. В министерстве отметили, что в 2025 году помощь в области безопасности от партнеров превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны.