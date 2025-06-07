Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на 23,8 млн долларов
Киев • УНН
Канада предоставит Украине 23,8 млн долларов военной помощи. Средства пойдут на бронеавтомобили Coyote и Bison, новое оборудование, боеприпасы и комплексы средств РЭБ.
Правительство Канады объявило о выделении Украине 23,8 млн долларов военной помощи, которые будут направлены на бронеавтомобили Coyote и Bison, новое оборудование и боеприпасы, предоставленные канадскими компаниями, а также комплексы средств радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в релизе канадского правительства, передает УНН.
Министр национальной обороны Великобритании Дэвид МакГинти завершил продуктивный визит в Брюссель, Бельгия, где он принял участие в 28-м заседании Украинской контактной группы по вопросам обороны и встрече министров обороны стран-членов НАТО. Этот визит стал первой поездкой министра МакГинти в Европу с момента его назначения на должность министра национальной обороны. Во время заседания "Рамштайн" министр объявил, что Канада предоставляет Украине более 23,8 млн долларов
Отмечается, что 20,3 млн долларов направят на бронеавтомобили Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы, предоставленные канадскими компаниями. Эта помощь дополняет предыдущую передачу Канадой 64 бронеавтомобилей Coyote, которые прибыли в Украину в декабре 2024 года.
Остальные средства направят на комплексы средств радиоэлектронной борьбы от канадской оборонной промышленности.
Напомним
Министерство обороны Украины сообщило, что в рамках 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" партнеры нашего государства подтвердили, что остаются надежными и решительными на пути поддержки нашего государства. В министерстве отметили, что в 2025 году помощь в области безопасности от партнеров превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны.