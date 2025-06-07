Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

Канадское правительство продлило до 9 июня следующего года льготный режим для импорта украинских товаров. Об этом сообщает Минэкономики Украины, передает УНН.

Правительство Канады продлило на следующие 12 месяцев действие постановления, предусматривающего отмену таможенных сборов на импорт украинских товаров - говорится в сообщении.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что продление действия льготного режима для импорта украинских товаров будет способствовать укреплению украинского экспорта, сохранению рабочих мест и общему укреплению экономики в условиях войны.

Украинские товары продолжат беспошлинный доступ к канадскому рынку до 9 июня 2026 года.

С момента введения льготного режима в 2022 году украинский экспорт по этой программе в Канаду уже достиг более 35 млн долларов, а канадские импортеры сэкономили 8,5 млн долларов пошлин. Продление дает потенциал еще на 1,2 млн долларов экономии. Общий экспорт в Канаду в 2024 году составил 152 млн долларов.

Напомним

Правительство Канады объявило о выделении Украине 25,5 млн долларов военной помощи, которую направят на бронеавтомобили Coyote и Bison, новое оборудование и боеприпасы, предоставленные канадскими компаниями, а также комплексы средств радиоэлектронной борьбы.