Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

Обмін тілами загиблими військовослужбовців рф та України, про що було домовлено у Стамбулі, має розпочатися наступного тижня. Про це розповів співрозмовник УНН в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Як повідомив співрозмовник, обмін тіл загиблими має розпочатися наступного тижня. Інших подробиць наразі немає.

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Помічник глави кремля володимира путіна, очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що росія нібито розпочала реалізацію повернення тіл українських військових та обміну полоненими та звинуватив Україну в тому, що українська сторона нібито несподівано перенесла це на невизначений термін.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відреагували на слова очільника російської делегації на переговорах у Стамбулі володимира мединського, зазначивши, що насправді терміни початку репатріаційних заходів були погоджені ще у вівторок із уповноваженими представниками Міністерства оборони держави-агресора і мають розпочатися за планом наступого тижня. Все те, що відбується сьогодні, – чергові вистави ворожих спецслужб.

Нагадаємо

Україна та рф домовилися про обмін усіма тяжкохворими військовополоненими та особами віком до 25 років.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повернення тіл полеглих відбудеться одразу після обміну полоненими.