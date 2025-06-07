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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
15:01 • 6400 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

Київ • УНН

 • 6406 перегляди

Обмін тілами загиблих військовослужбовців між Україною та росією, про який було домовлено в Стамбулі, має розпочатися вже наступного тижня. Терміни погоджені з представниками Міноборони рф.

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

Обмін тілами загиблими військовослужбовців рф та України, про що було домовлено у Стамбулі, має розпочатися наступного тижня. Про це розповів співрозмовник УНН в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Деталі

Як повідомив співрозмовник, обмін тіл загиблими має розпочатися наступного тижня. Інших подробиць наразі немає.

Доповнення

Помічник глави кремля володимира путіна, очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що росія нібито розпочала реалізацію повернення тіл українських військових та обміну полоненими та звинуватив Україну в тому, що українська сторона нібито несподівано перенесла це на невизначений термін.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відреагували на слова очільника російської делегації на переговорах у Стамбулі володимира мединського, зазначивши, що насправді терміни початку репатріаційних заходів були погоджені ще у вівторок із уповноваженими представниками Міністерства оборони держави-агресора і мають розпочатися за планом наступого тижня. Все те, що відбується сьогодні, – чергові вистави ворожих спецслужб.

Нагадаємо

Україна та рф домовилися про обмін усіма тяжкохворими військовополоненими та особами віком до 25 років.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повернення тіл полеглих відбудеться одразу після обміну полоненими.

Павло Башинський

Павло Башинський

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