Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

Обмен телами погибших военнослужащих рф и Украины, о чем было договорено в Стамбуле, должен начаться на следующей неделе. Об этом рассказал собеседник УНН в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Детали

Как сообщил собеседник, обмен тел погибшими должен начаться на следующей неделе. Других подробностей пока нет.

Дополнение

Помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что россия якобы начала реализацию возвращения тел украинских военных и обмена пленными и обвинил Украину в том, что украинская сторона якобы неожиданно перенесла это на неопределенный срок.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отреагировали на слова главы российской делегации на переговорах в Стамбуле владимира мединского, отметив, что на самом деле сроки начала репатриационных мероприятий были согласованы еще во вторник с уполномоченными представителями Министерства обороны государства-агрессора и должны начаться по плану наступающей неделе. Все то, что происходит сегодня, – очередные представления вражеских спецслужб.

Напомним

Украина и рф договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращение тел павших состоится сразу после обмена пленными.