Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

Prime Video відмінила серіал "Етуаль" (Étoile) після першого сезону двосезонного замовлення, повідомляє Deadline, пише УНН.

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Як стало відомо Deadline, Prime Video не зніматиме другий сезон балетної драми Емі Шерман-Палладіно та Денієла Палладіно. Стримінгова компанія та Amazon MGM Studios продовжать підтримувати кампанію серіалу на "Еммі" у комедійних категоріях.

У продовження після комерційного хіта для Prime Video "Дивовижної місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) Палладіно отримали замовлення на два сезони Étoile у 2023 році.

Хоча більшість багатосезонних замовлень призводять до багатосезонних показів, це не гарантовано і були винятки. Після кожного сезону все ще існує процес оцінки, який запускає формальне зелене світло з урахуванням непередбачених обставин.

Для Étoile рішення не продовжувати другий сезон у межах контракту було в основному зумовлене співвідношенням продуктивності та вартості, пише видання. Вважається, що це не пов'язано зі зміною влади в Amazon MGM Studios, на тлі того, як серіал був замовлений колишнім керівником Дженніфер Салке, яка пішла у березні.

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