Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону
Київ • УНН
Prime Video відмовилася від продовження балетної драми "Етуаль" після першого сезону, попри попереднє замовлення на два сезони. Рішення прийнято через співвідношення вартості та продуктивності серіалу.
Prime Video відмінила серіал "Етуаль" (Étoile) після першого сезону двосезонного замовлення, повідомляє Deadline, пише УНН.
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Як стало відомо Deadline, Prime Video не зніматиме другий сезон балетної драми Емі Шерман-Палладіно та Денієла Палладіно. Стримінгова компанія та Amazon MGM Studios продовжать підтримувати кампанію серіалу на "Еммі" у комедійних категоріях.
У продовження після комерційного хіта для Prime Video "Дивовижної місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) Палладіно отримали замовлення на два сезони Étoile у 2023 році.
Хоча більшість багатосезонних замовлень призводять до багатосезонних показів, це не гарантовано і були винятки. Після кожного сезону все ще існує процес оцінки, який запускає формальне зелене світло з урахуванням непередбачених обставин.
Для Étoile рішення не продовжувати другий сезон у межах контракту було в основному зумовлене співвідношенням продуктивності та вартості, пише видання. Вважається, що це не пов'язано зі зміною влади в Amazon MGM Studios, на тлі того, як серіал був замовлений колишнім керівником Дженніфер Салке, яка пішла у березні.
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