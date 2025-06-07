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Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

Киев • УНН

 • 4102 просмотра

Prime Video отказалась от продления балетной драмы "Этуаль" после первого сезона, несмотря на предварительный заказ на два сезона. Решение принято из-за соотношения стоимости и производительности сериала.

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

Prime Video отменила сериал "Этуаль" (Étoile) после первого сезона двухсезонного заказа, сообщает Deadline, пишет УНН.

Детали

Как стало известно Deadline, Prime Video не будет снимать второй сезон балетной драмы Эми Шерман-Палладино и Дэниела Палладино. Стриминговая компания и Amazon MGM Studios продолжат поддерживать кампанию сериала на "Эмми" в комедийных категориях.

В продолжение после коммерческого хита для Prime Video "Удивительной миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) Палладино получили заказ на два сезона Étoile в 2023 году.

Хотя большинство многосезонных заказов приводят к многосезонным показам, это не гарантировано и были исключения. После каждого сезона все еще существует процесс оценки, который запускает формальный зеленый свет с учетом непредвиденных обстоятельств.

Для Étoile решение не продлевать второй сезон в рамках контракта было в основном обусловлено соотношением производительности и стоимости, пишет издание. Считается, что это не связано со сменой власти в Amazon MGM Studios, на фоне того, как сериал был заказан бывшим руководителем Дженнифер Салке, которая ушла в марте.

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные06.06.25, 20:00 • 119357 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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