Министерство экологической имитации Светланы Гринчук

Массовый мор рыбы, отравленная вода, невыносимый запах– два года назад река Псел на Полтавщине стала зоной экологической катастрофы. Причина – сотни тонн остатков свиного навоза ливнем смыло в водоем. Сегодня в Псле, как и два года назад, дохнет рыба, качество воды по многим показателям не соответствует норме, а у местных жителей – непригодные для использования колодцы. Десятки тонн фекалий по-прежнему собираются в лагунах, которые вместо бетона построены из грунта и пленки. Экологи обвиняют в бездействии Минприроды. В конце прошлого года министерство Светланы Гринчук согласовало местному предприятию заключение по оценке воздействия на окружающую среду. В документе отмечается, будто бы "влияние на поверхностные воды отсутствует", а "влияние на подземные воды незначительно", - говорит эксперт ОО "Экодия" Мария Белкина. Экологическое сообщество Полтавщины было шокировано и возмущено таким решением, передает УНН.

Это лишь один из скандалов, где фигурирует Минприроды.

Президент профсоюза Ассоциация профессионалов окружающей среды (PAEW) Людмила Цыганок считает, что министерством провалена работа по настройке системы фиксации преступлений РФ против окружающей среды. Система мониторинга окружающей среды имеет десятки "белых пятен", с данными, которые либо недоступны, либо утратили доверие.

"Пока мы боремся за каждый клочок земли, мы должны так же бороться за право доказать, что именно уничтожил враг. Что именно отравлено. Что разрушено. Какой вред нанесен нашему воздуху, воде, почвам, биоразнообразию. До сих пор отсутствует действенная автоматизированная система мониторинга. Без этого не будет репараций. Не будет справедливости в международных судах. Чем мы сможем доказать вред? Фотографией с дрона? Заключением на две страницы от поселкового совета? Или аналитикой, собранной через месяцы после взрыва? Чтобы выиграть дело в Гааге или Страсбурге, нам нужны данные, имеющие юридическую силу. Интегрированные системы мониторинга, синхронизированные с европейскими Copernicus, EEA, EPA", - отмечает Цыганок.

"Много раз говорилось, что методы, которыми мы оцениваем, не соответствуют международным стандартам и базируются на советском принципе предельно допустимых концентраций. Это не влияние на окружающую среду оценивается. Ущерб окружающей среде – это потеря части экосистемных услуг…", - объясняет эксперт по вопросам окружающей среды сети "АНТС" Олег Листопад.

При Гринчук не пересматривалась система штрафов за нанесенный ущерб окружающей среде. Осталась на уровне заявлений реформа экологического контроля, призванная "избежать коррупционных рисков при проверках предприятий и обеспечить сохранение живой природы". Более года назад ее обещали "активизировать" предшественники Гринчук, в итоге обещание повторила новая министр.

В апреле этого года Светлана Васильевна снова вспомнила об "абсолютно новом органе с новыми подходами", но до сих пор реформа остается на уровне "разработки стратегии".

Не движется вопрос дерегуляции. Минприроды как было, так и остается самым зарегулированным органом власти в стране. По решению межведомственной группы по дерегуляции, Гринчук должна была бы отменить или перевести в цифру более 100 разрешительных документов. Однако министром не сделано ничего для реализации решения.

Министерство даже не инициировало изменений в Стратегию экологической политики, принятую ВРУ еще при прошлой власти в начале 2019 года.

Экологи утверждают – Гринчук лишь имитирует работу.

"Я бы переименовал Минприроды в министерство имитации защиты окружающей среды", - говорит Олег Листопад . - Никаких, по моему мнению, существенных достижений за время работы госпожи Светланы Гринчук я не вижу. Если мы посмотрим ее фейсбук – увидим встречи с представителями международных организаций, что-то обсудила, что-то посетила, а результаты? Нет".

Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр" Владимир Борейко оценивает деятельность министерства исключительно негативно.

"Министерство не разрабатывает и не утверждает концепцию охраны биоразнообразия, концепцию развития заповедного дела, концепцию экологического образования. Нет. Оно прогибается под Арахамию, который является охотником и влиятельным человеком. Несмотря на то, что экологические организации против - оно проводит на Правительстве и утверждает стратегию охоты", - говорит Борейко.

Зоозащитники провели под министерством пикет против убийства животных - вместо диалога с экоактивистами министр направила жалобу в…СБУ.

"Обращение в СБУ? Что это такое? Против одной из самых влиятельных экологических организаций, которая около 30 лет работает и создала около 600 заповедных объектов. За то, что мы Гринчук критиковали в пикете. Происходит просто развал системы защиты окружающей среды", - возмущается Борейко.

Кадровую политику министра экологи называют непонятной и непрозрачной.

"Недавно был назначен новый начальник Департамента заповедного дела министерства Эдгар Токар. Это человек, который не имеет ни профильного образования, ни опыта работы. До этого этот господин возглавлял Мукачевский центр занятости", - рассказывает Олег Листопад.

Причину кадровых скандалов связывают с несамостоятельностью Гринчук. До сих пор она не имеет субъектности, фактически оставаясь заместителем Германа Галущенко в статусе министра. Все важные назначения на "ресурсные" должности контролирует советник Гринчук - экс-прокурор Дмитрий Коробченко.

По информации эксперта по ядерной энергетике и безопасности Ольги Кошарной, в 2023 году министр энергетики Герман Галущенко сначала трудоустроил Коробченко начальником юридического департамента Оператора рынка электроэнергии, а затем назначил членом Наблюдательного совета ОАО "Тернопольоблэнерго".

"Когда Светлану Гринчук назначили министром в Минприроды, Галущенко приставил к ней своего человечка с должностью "советника" - именно Дмитрия Коробченко. Именно он "советует" по кадровым вопросам. На мой взгляд, иметь "смотрящего" – это очень унизительно, тем более, что ведет он себя нагло", - рассказывает Кошарная.

Источники в министерстве подтверждают слова Кошарной. Кабинет "смотрящего" Коробченко находится рядом с кабинетом министра. В конце прошлого года на главу Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ) назначен Григорий Ищенко, который работал в АО НАЭК "Энергоатом". Месяц назад новым главой правления НАК "Надра Украины" назначили еще одного представителя "Энергоатома" Виктора Новикова.

Из главных провалов министерства Людмила Цыганок особо отмечает отсутствие сдвигов в сфере реформы управления отходами.

"Нет электронного учета. Учет не ведется. Подзаконка – преимущественно в состоянии "еще в разработке". Чиновники сосредоточились только на перелицензировании, разрешениях и бумажках. Полигоны растут, как грибы — хаотично, без контроля и без сортировки. Местное самоуправление — без полномочий, без инструментов, без ясности. Сотни разрушенных зданий, разбитые склады (опасные вещества, куча особо опасных отходов), полевые госпитали (медицинские отходы), обломки техники, боеприпасов, нефтепродукты — тоннами. Кто это учитывает? Кто это вывозит, сортирует, утилизирует? Инфраструктуры нет, реформы — нет, а вместо комплексных действий запускают "эксперименты"…Нельзя запускать "эксперимент" там, где еще нет системы. Это как разрешить летать самолетам — без аэропортов и диспетчеров", - объясняет Цыганок.

Еще хуже ситуация, говорят эксперты, с нормативной документацией по химическим угрозам. Отсутствует порядок выявления угроз химической безопасности, порядок проведения оценки безопасности химических веществ и составления отчета о безопасности химического вещества, порядок мониторинга угроз химической безопасности и еще десятки (!) нормативных документов.

Жалуются эксперты и на беспорядок в национальных парках. Не урегулирован вопрос налогообложения земель природно-заповедного фонда – национальные парки задолжали местным бюджетам сотни миллионов гривен. В этом году даже не начата работа по оформлению права пользования землями природно-заповедного фонда, которые теряются вследствие земельных сделок. Нацпарки вырубаются, древесина вывозится либо вообще в черную, либо покупается посредниками за бесценок и перепродается населению в разы дороже.

"Мы поймали на браконьерстве работников Белоозерского национального парка на Киевщине. По нашим документам прокуратура открыла два уголовных дела. Бывший министр и заместитель министра Краснолуцкий отозвал разрешения на рубку. Пришли новые люди, и они снова эти разрешения браконьерам согласовали и снова рубят так называемыми проходными рубками дубы и сосны. Гринчук не создано ни одного нового заповедника или национального парка. Она разогнала людей, которые там, так сказать, что-то понимали, окружила себя "подхалимами" некомпетентными", - говорит Борейко.

Экологи жалуются, что министерство нисколько не беспокоилось уничтожением леса в Мархаловке под Киевом и варварской застройкой полонины Руна на Закарпатье, ради которой подчиненные министерству лесники вырубили уникальные пралеса. Министерство объявило проверки, но строительство на полонине продолжается. За экоцид никто не снят с должности и не привлечен к уголовной ответственности. Очередная имитация, говорят эксперты.

"Минприроды все-таки оказалось не умным, а красивым… Мало глянцевых отчетов за средства доноров, нужны действия. А глубоких действий нет. Дела среди прочего таковы, что реально окружающую среду у нас защищает лишенная политического влияния общественность", - пишет журналистка Елена Мудрая, занимающаяся проблемой застройки полонины Руна.

"Минприроды не может быть просто "министерством разрешений и лицензий". Это не центр администрирования папок. И не ивент-агентство с менеджерами, которые красиво выступают о проблемах. Это должен быть мозговой центр зеленой трансформации - с видением, аналитикой, управленческими рычагами, технической поддержкой для регионов, ответственностью перед людьми. Бумажная имитация — буйствует. А настоящие изменения — задыхаются", - считает Людмила Цыганок.

"Эффективные планы реагирования на экологические риски", "механизмы ответственности за нанесенный окружающей среде ущерб" - задачи, которые руководство страны ставило Минприроды осенью прошлого года, так и остались лозунгами. Опрошенные эксперты соглашаются с тем, что министр не справилась ни с одной оценкой, которые декларировала после назначения на должность.

Потеряет ли Гринчук должность, и произойдут ли реальные изменения в работе министерства, станет известно уже в следующем месяце.